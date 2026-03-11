खाटू श्याम जी से कैसे लगाएं अर्जी, जानें क्यों कहा जाता है 'हारे का सहारा'
खाटू श्याम की महीमा अपरंपार है। कहते हैं कि यहां जो भी सच्चे मन से दर्शन के लिए आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा बेहद प्रचलित है। इसके अलावा लोग खाटू श्याम जी से अर्जी लगाने के लिए भी आते हैं।
राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर में लोग दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं। मान्यता है कि खाटू श्याम की महीमा अपरंपार है। कहते हैं कि यहां जो भी सच्चे मन से दर्शन के लिए आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा बेहद प्रचलित है। इसके अलावा लोग खाटू श्याम जी से अर्जी लगाने के लिए भी आते हैं। उनके दरबार में सच्चे मन से लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अर्जी कैसे लगाई जाती है और उन्हें हारे का सहारा क्यों कहते हैं? चलिए इस बारे में जानते हैं।
कौन है खाटू श्याम
खाटू श्याम जी से अर्जी लगाने का तरीका जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर खाटू श्याम कौन हैं? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक खाटू श्याम जी मूलतः महाभारत काल के वीर योद्धा बर्बरीक थे। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम मोरबी है। कहते हैं कि उनकी शक्ति इतनी असीम थी कि वे अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते थे।
क्यों कहा जाता है ‘हारे का सहारा’
कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के समय बर्बरीक युद्ध में शामिल होना चाहते थे। बर्बरीक ने मां से कहा कि वे युद्ध में उसी का साथ देंगे जो लड़ाई हार रहा होगा। यही वजह है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। श्रीकृष्ण जानते थे कि बर्बरीक जिस पक्ष से लड़ेंगे उसकी जीत जरूर होगी। साथ ही भगवान श्रीकृष्ण ने, उनकी असीमित शक्ति और उनकी ‘हारे का सहारा’ बनने की प्रतिज्ञा के कारण संभावित परिणामों को भांप लिया। ऐसे में कृष्ण भगवान ने उन्हें रोकने के लिए साधू का भेष बनाकर उनसे दान में उनका शीश लेने की बात कही।
शीश दे दिया दान
बर्बरीक ने उन्हें शीश दे दिया, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे पूरे महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखें। श्रीकृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे युद्ध का अवलोकन किया। बर्बरीक के इस निस्वार्थ बलिदान, अटूट भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर, श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके अपने नाम ‘श्याम’ से पूजे जाएंगे।
खाटू श्याम से कैसे लगाएं अर्जी
खाटू श्याम से वैसे तो शीश झुकाकर, मन्नत का धागा बांधकर अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन एक अनोखा तरीका है जिससे भी आप उनसे अरदास कर सकते हैं। ये तरीका पर्ची का। बाबा के दरबार में बाबा के नाम पत्र लिखकर उनसे अर्जी लगा सकते हैं।इसके लिए एक सफेद कोरा कागज लें। फिर एक नए लाल रंग के पेन से श्रीश्याम लिखें और फिर नीचे अपनी अर्जी लिखें। अर्जी पर श्याम भक्त अपना नाम जरुर लिखें। अर्जी लिखने के बाद कलावा या मौली से इसे एक सूखे नारियल के साथ बांध दें। अब इस नारियल को खाटू श्याम के दरबार में चढ़ा दें।
दूसरों से भी भिजवा सकते हैं अर्जी
अगर आप किसी वजह से बाबा के दरबार में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से अर्जी भिजवा सकते हैं या फिर किसी श्याम मंदिर में चढ़ा दें। इससे भी मुरादें पूरी हो जाती है।
इन बातों का रखें ध्यान
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अर्जी लगा रहे हों, तो आपका मन पूरी तरह से बाबा श्याम में लीन होना चाहिए। आपके हृदय में उनके प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। दिखावे या संदेह के साथ लगाई गई अर्जी का प्रभाव कम हो सकता है। अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करें और पूर्ण विश्वास रखें कि बाबा आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान