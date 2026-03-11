खाटू श्याम जी से कैसे लगाएं अर्जी, जानें क्यों कहा जाता है 'हारे का सहारा'

खाटू श्याम की महीमा अपरंपार है। कहते हैं कि यहां जो भी सच्चे मन से दर्शन के लिए आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा बेहद प्रचलित है। इसके अलावा लोग खाटू श्याम जी से अर्जी लगाने के लिए भी आते हैं।

राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर में लोग दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं। मान्यता है कि खाटू श्याम की महीमा अपरंपार है। कहते हैं कि यहां जो भी सच्चे मन से दर्शन के लिए आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा बेहद प्रचलित है। इसके अलावा लोग खाटू श्याम जी से अर्जी लगाने के लिए भी आते हैं। उनके दरबार में सच्चे मन से लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अर्जी कैसे लगाई जाती है और उन्हें हारे का सहारा क्यों कहते हैं? चलिए इस बारे में जानते हैं।

कौन है खाटू श्याम

खाटू श्याम जी से अर्जी लगाने का तरीका जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर खाटू श्याम कौन हैं? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक खाटू श्याम जी मूलतः महाभारत काल के वीर योद्धा बर्बरीक थे। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम मोरबी है। कहते हैं कि उनकी शक्ति इतनी असीम थी कि वे अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते थे।

क्यों कहा जाता है ‘हारे का सहारा’

कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के समय बर्बरीक युद्ध में शामिल होना चाहते थे। बर्बरीक ने मां से कहा कि वे युद्ध में उसी का साथ देंगे जो लड़ाई हार रहा होगा। यही वजह है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। श्रीकृष्ण जानते थे कि बर्बरीक जिस पक्ष से लड़ेंगे उसकी जीत जरूर होगी। साथ ही भगवान श्रीकृष्ण ने, उनकी असीमित शक्ति और उनकी ‘हारे का सहारा’ बनने की प्रतिज्ञा के कारण संभावित परिणामों को भांप लिया। ऐसे में कृष्ण भगवान ने उन्हें रोकने के लिए साधू का भेष बनाकर उनसे दान में उनका शीश लेने की बात कही।

शीश दे दिया दान

बर्बरीक ने उन्हें शीश दे दिया, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे पूरे महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखें। श्रीकृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे युद्ध का अवलोकन किया। बर्बरीक के इस निस्वार्थ बलिदान, अटूट भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर, श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके अपने नाम ‘श्याम’ से पूजे जाएंगे।

खाटू श्याम से कैसे लगाएं अर्जी

खाटू श्याम से वैसे तो शीश झुकाकर, मन्नत का धागा बांधकर अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन एक अनोखा तरीका है जिससे भी आप उनसे अरदास कर सकते हैं। ये तरीका पर्ची का। बाबा के दरबार में बाबा के नाम पत्र लिखकर उनसे अर्जी लगा सकते हैं।इसके लिए एक सफेद कोरा कागज लें। फिर एक नए लाल रंग के पेन से श्रीश्याम लिखें और फिर नीचे अपनी अर्जी लिखें। अर्जी पर श्‍याम भक्‍त अपना नाम जरुर लिखें। अर्जी लिखने के बाद कलावा या मौली से इसे एक सूखे नारियल के साथ बांध दें। अब इस नारियल को खाटू श्याम के दरबार में चढ़ा दें।

दूसरों से भी भिजवा सकते हैं अर्जी

अगर आप किसी वजह से बाबा के दरबार में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से अर्जी भिजवा सकते हैं या फिर किसी श्याम मंदिर में चढ़ा दें। इससे भी मुरादें पूरी हो जाती है।

इन बातों का रखें ध्यान

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अर्जी लगा रहे हों, तो आपका मन पूरी तरह से बाबा श्याम में लीन होना चाहिए। आपके हृदय में उनके प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। दिखावे या संदेह के साथ लगाई गई अर्जी का प्रभाव कम हो सकता है। अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करें और पूर्ण विश्वास रखें कि बाबा आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं।