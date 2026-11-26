Khatu Shyam Ji New Aarti Time: खाटू श्यामजी मंदिर में बदला सुबह और शाम की आरती का समय, यहां करें चेक
Khatu Shyam ji New Aarti Time: सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए नई अपडेट सामने आई है। अगर आप भी श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं, तो यहां जान लें सुबह और संध्या आरती का नया समय।
राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्यामजी सुबह और शाम की आरती से जुड़ी अहम अपडेट सामने आई है। श्री श्याम कमेटी ने बाबा श्याम के दरबार में होने वाली दो मुख्य आरतियों के समय में बदलाव किया गया है। इस संबंध में मंदिर समिति की ओर से आधिकारिक नोटिस भी जारी किया गया है। जारी सूचना के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष के समापन के बाद और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के प्रारंभ होने के कारण यह बदलाव किया गया है। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो यहां जान लें श्याम बाबा के सुबह या संध्या आरती का नया समय।
श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने मंदिर के समय सारिणी में बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि मंदिर की प्राचीन परंपरा के अनुसार मौसम और हिंदू महीनों में बदलाव के कारण समय-समय पर बाबा श्याम की आरती के समय में परिवर्तन किया जाता है। उन्होंने बताया है कि खाटूश्याम जी मंदिर में कुल पांच आरतियां होती हैं और हर आरती का अपना अलग धार्मिक महत्व है। इन पांचों में श्रृंगार और संध्या आरती का विशेष महत्व माना जाता है। आरती को दौरान बाबा के विशेष श्रृंगार किया जाता है।
कितने बजे होगी संध्या आरती और श्रृंगार:
श्रीश्याम मंदिर कमेटी की ओर से जारी नए टाइम टेबल के अनुसार, बाबा श्याम की सुबह होने वाली श्रृंगार आरती अब सुबह 8 बजे की जाएगी। पहले यह आरती सुबह 07:30 बजे होती थी। अब शाम के समय होने वाली संध्या आरती शाम 06 बजे की जाएगी। मंदिर कमेटी ने देश-विदेश से आने वाले भक्तों से श्याम बाबा के आरती के नए टाइम टेबल को ध्यान रखते हुए दर्शन करने की अपील की है, ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
ये हैं श्याम बाबा के पांचों आरतियों का समय:
श्रीश्याम मंदिर कमेटी के अनुसार, वर्तमान में मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले मंगला आरती सुबह 05:30 बजे होगी। दूसरी आरती सुबह 08 बजे श्रृंगार आरती के रूप में की जाती है। दोपहर 12:30 बजे तीसरी भोग आरती संपन्न होती है। इस दौरान बाबा को कई तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। चौथी संध्या आरती शाम 06 बजे होगी। पांचवीं और शयन आरती रात 09 बजे संपन्न होती है। जिसके बाद सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं।
खाटू श्याम को मिला था भगवान कृष्ण से वरदान:
खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने खाटू श्याम जी को उनके नाम से पुकारे जाने का वरदान दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार, महाभारत युद्ध के दौरान पांडव पुत्र भीम के पौत्र बर्बरीक कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल होने वाले थे। भगवान श्रीकृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लेते हैं, तो युद्ध का परिणाम उलटा होगा। इसलिए भगवान श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक से शीश का दान मांगा था। बर्बरीक ने बिना संकोच के श्रीकृष्ण के चरणों में शीश अर्पित कर दिया। बर्बरीक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें कलियुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था और जो भक्त हारा होगा, वो उसका सहारा बनेंगे।
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लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान