Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Khatu shyam ji ka birthday kitni tarikh ko hai Khatu Shyam birthday date 1 or 2 November 2025
1 या 2 नवंबर किस दिन मनाया जाएगा बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव? जान लें सही तारीख

1 या 2 नवंबर किस दिन मनाया जाएगा बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव? जान लें सही तारीख

संक्षेप: Khatu Shyam birthday date 2025: बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी ग्यारस को मनाया जाता है। जानें इस बार 1 या 2 नवंबर किस दिन मनाया जाएगा खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव।

Wed, 29 Oct 2025 11:14 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Khatu shyam ji ka birthday kitni tarikh ko hai: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन न सिर्फ भगवान विष्णु चार महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं, बल्कि इस दिन हारे का सहारा खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है। बाबा के जन्मोत्सव पर उन्हें इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा और चमेली समेत तरह-तरह के फूलों से सजाया जाता है। इसके साथ ही बाबा श्याम को मावे का केक अर्पित किया जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि कुछ लोगों का कहना है एकादशी 1 नवंबर को मान्य होगी, जबकि कुछ 2 नवंबर को बता रहे हैं। ऐसे में बाबा श्याम के जन्मदिन की तारीख को लेकर भी भक्त असमंजस में हैं। जानें बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा।

बाबा श्याम का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 01 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर प्रारंभ होगी और 02 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण एकादशी 1 नवंबर को होगी। इस तरह से बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव 1 नवंबर 2025 को ही मनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 19 नवंबर से इन राशियों का बदलेगा समय

देवउठनी एकादशी पर ही क्यों मनाते हैं बाबा श्याम का जन्मोत्सव: कहा जाता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा श्याम का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया था। इसलिए देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है।

कौन हैं बाबा खाटू श्याम: महाभारत काल से ही बाबा खाटू श्याम का संबंध माना जाता है। जहां वे भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार, खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर भगवान श्रीकृष्ण ने इन्हें कलियुग में पूजे जाने का वरदान दिया था। मान्यता है कि बाबा श्याम के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।

ये भी पढ़ें:देवउठनी एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े ये 5 आसान उपाय, घर आएगी सुख-समृद्धि

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Khatu Khatu Shyam Khatu-shyam-temple
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने