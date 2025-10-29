1 या 2 नवंबर किस दिन मनाया जाएगा बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव? जान लें सही तारीख

संक्षेप: Khatu Shyam birthday date 2025: बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी ग्यारस को मनाया जाता है। जानें इस बार 1 या 2 नवंबर किस दिन मनाया जाएगा खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव।

Khatu shyam ji ka birthday kitni tarikh ko hai: कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन न सिर्फ भगवान विष्णु चार महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं, बल्कि इस दिन हारे का सहारा खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है। बाबा के जन्मोत्सव पर उन्हें इत्र से स्नान करवाकर गुलाब, चंपा और चमेली समेत तरह-तरह के फूलों से सजाया जाता है। इसके साथ ही बाबा श्याम को मावे का केक अर्पित किया जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि कुछ लोगों का कहना है एकादशी 1 नवंबर को मान्य होगी, जबकि कुछ 2 नवंबर को बता रहे हैं। ऐसे में बाबा श्याम के जन्मदिन की तारीख को लेकर भी भक्त असमंजस में हैं। जानें बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा।

बाबा श्याम का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 01 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर प्रारंभ होगी और 02 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने के कारण एकादशी 1 नवंबर को होगी। इस तरह से बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव 1 नवंबर 2025 को ही मनाया जाएगा।

देवउठनी एकादशी पर ही क्यों मनाते हैं बाबा श्याम का जन्मोत्सव: कहा जाता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बाबा श्याम का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया था। इसलिए देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है।

कौन हैं बाबा खाटू श्याम: महाभारत काल से ही बाबा खाटू श्याम का संबंध माना जाता है। जहां वे भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार, खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर भगवान श्रीकृष्ण ने इन्हें कलियुग में पूजे जाने का वरदान दिया था। मान्यता है कि बाबा श्याम के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।