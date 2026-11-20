Khatu Shyam Birthday on Devuthani Ekadashi: जानें देवउठनी एकादशी पर घर में बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन मनाने की संपूर्ण पूजा विधि, प्रिय भोग, मंत्र और आरती का महत्व।

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इसी तिथि पर बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव भी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन राजस्थान के खाटू में श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था। इस अवसर पर खाटू श्याम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। वहीं, जो श्रद्धालु मंदिर नहीं जा पाते, वे घर पर ही बाबा का शृंगार करके पूजा और भजन-कीर्तन करते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर घर में बाबा श्याम का जन्मदिन कैसे मनाएं और पूजा की पूरी विधि क्या है।

20 या 21 नवंबर कब है खाटू श्याम का जन्मोत्सव? हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी को खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी। ऐसे में तिथि के अनुसार इस दिन ही श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा।

देवउठनी एकादशी पर क्यों मनाते हैं श्याम बाबा का जन्मदिन? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल के वीर बर्बरीक से है। भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें कलियुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को खाटू में उनका शीश प्रकट हुआ था। इसी कारण भक्त इस तिथि को बाबा श्याम के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन विशेष शृंगार, भोग और भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है।

सुबह स्नान के बाद ऐसे करें पूजा की तैयारी जन्मोत्सव के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद घर के मंदिर और पूजा स्थान की सफाई करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर बाबा खाटू श्याम की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। आसपास गंगाजल छिड़कें। पूजा के लिए फूल, चंदन, रोली, अक्षत, कलावा, इत्र, दीपक और भोग की सामग्री पहले से तैयार रखें, ताकि पूजन के दौरान कोई परेशानी ना हो।

पंचामृत से कराएं बाबा श्याम को स्नान अगर घर में बाबा खाटू श्याम की स्नान योग्य प्रतिमा है, तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाएं। इसके बाद स्वच्छ जल या गंगाजल से अभिषेक करें। स्नान के दौरान 'ॐ श्री श्याम देवाय नमः' मंत्र का जप करें। फिर साफ और मुलायम कपड़े से प्रतिमा को पोंछ लें। यदि घर में केवल तस्वीर है, तो उस पर पंचामृत डालने के बजाय फूल और गंगाजल अर्पित करें।

गुलाब के फूल और इत्र से करें विशेष शृंगार बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर उनके सुंदर शृंगार का विशेष महत्व है। स्नान के बाद प्रतिमा को साफ वस्त्र पहनाएं और मुकुट एवं आभूषणों से सजाएं। बाबा को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने की परंपरा है। भक्त उन्हें गुलाब की माला और इत्र भी चढ़ाते हैं। इसके बाद रोली, चंदन और अक्षत अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर धूप दिखाएं और श्रद्धापूर्वक बाबा श्याम की पूजा करें।

जन्मोत्सव पर बाबा श्याम को क्या भोग लगाएं? बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर चूरमा, खीर, पंचमेवा, मावे के पेड़े, बर्फी और मिश्री का भोग लगाया जाता है। भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार, घर पर सात्विक पकवान भी तैयार कर सकते हैं। खाटू धाम में इस अवसर पर छप्पन भोग अर्पित करने की परंपरा है। कुछ भक्त बाबा के जन्मदिन पर मावे का केक भी चढ़ाते हैं। भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में परिवार और दूसरे श्रद्धालुओं में बांटें।

इन मंत्रों का जप कर करें श्याम बाबा की आरती पूजा के दौरान 'ॐ श्री श्याम देवाय नमः', 'ॐ श्यामाय नमः' और 'ॐ खाटूनाथाय नमः' मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके बाद श्री खाटू श्याम चालीसा का पाठ करें। देसी घी का दीपक जलाकर बाबा की आरती उतारें और उनसे परिवार की सुख-शांति तथा खुशहाली की प्रार्थना करें। आरती के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ बाबा श्याम का नाम लें। अंत में 'जय श्री श्याम' का जयकारा लगाकर पूजा संपन्न करें।

घर पर ऐसे मनाएं बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन बाबा श्याम के जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए घर के मंदिर को फूलों और दीपों से सजाएं। पूजा के बाद मावे का केक या मिठाई अर्पित करके जन्मदिन मना सकते हैं। शाम को परिवार के साथ श्याम बाबा के भजन गाएं और कीर्तन करें। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना भी पुण्य का काम माना जाता है। भक्त चाहें तो रात में श्याम बाबा का जागरण भी कर सकते हैं। इस तरह घर पर ही श्रद्धा और उत्साह के साथ बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा सकता है।

देवउठनी एकादशी के इस पावन पर्व पर यदि आप सच्ची श्रद्धा और निश्छल भाव से बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो 'हारे के सहारे' बाबा श्याम आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर देते हैं।