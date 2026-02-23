Hindustan Hindi News
Khatu Shyam Mela: 28 फरवरी तक चलेगा खाटूधाम में लक्खी मेला, इस बार का नजारा है बेहद खास

Feb 23, 2026 01:44 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्यामजी में लक्खी फाल्गुन मेला शुरू होते ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। जयपुर, सीकर, जयपुर सहित देशभर से लाखों श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए बाबा श्याम के दरबार पहुंच रहे हैं। इस बार मेला 21 से 28 फरवरी तक कुल 8 दिनों तक चलेगा।

मेले का औपचारिक शुभारंभ होने से पहले ही रींगस से खाटू जाने वाला मार्ग 'जय श्री श्याम' के जयकारों और भक्ति संगीत से गूंज उठा है। जयपुर, सीकर, जयपुर सहित देशभर से लाखों श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए बाबा श्याम के दरबार पहुंच रहे हैं। इस बार मेला 21 से 28 फरवरी तक कुल 8 दिनों तक चलेगा।

मेले की तिथियां

फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पहले शुरू होने वाला यह मेला 2026 में 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित हो रहा है। आयोजकों और अधिकारियों के अनुसार इस बार करीब 28 से 35 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने का अनुमान है। मंदिर तक पहुंचने के लिए अंतिम 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मेले में 24 घंटे पट खुले रहेंगे, जिससे भक्तों को सुविधा होगी।

मंदिर परिसर की खास सजावट

इस बार मंदिर परिसर को जगन्नाथपुरी और 12 ज्योतिर्लिंग की थीम पर सजाया गया है। सिंह द्वार पर ज्योतिर्लिंगों की विशेष सजावट की गई है। मंदिर को लाल और सफेद कपड़ों से बांधा गया है। पूरा परिसर भक्तों के जयकारों और भक्ति संगीत से गूंज रहा है। सजावट इतनी मनोरम है कि भक्तों का मन ठहर सा जाता है।

17 किमी पैदल कॉरिडोर और सुविधाएं

दर्शन के लिए 14 लाइनें बनाई गई हैं। रींगस रोड से आने वाले भक्तों को नगरपालिका के पास मुख्य प्रवेश द्वार से चारण मैदान होते हुए लखदातार मैदान में पहुंचना होगा। दांतारामगढ़ रोड से आने वाले भक्त लाला मांगीराम धर्मशाला के पास से जिगजैग में प्रवेश कर लखदातार मैदान तक पहुंचेंगे। दर्शन के बाद 2 एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अलग लाइन और व्हीलचेयर व्यवस्था है। VIP दर्शन पूरी तरह बंद रखा गया है।

सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था

मेले को 22 मुख्य सेक्टर और 350 सब-सेक्टर में बांटा गया है। 5 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। सीसीटीवी से रीयल-टाइम निगरानी हो रही है। 12 पुलिस सहायता बूथ बनाए गए हैं। छोटे और बड़े वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग हैं – 52 बीघा (पीला), सांवलपुरा (हरा), लामिया रोड (नीला), दातारामगढ़ (गुलाबी)। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अलग लाइन और व्हीलचेयर व्यवस्था है।

खाटू श्याम मेला इस बार भी श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम बन गया है। लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

