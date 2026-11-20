बाबा जय श्री श्याम हरे…बाबा खाटू श्याम के जन्मदिन पर शाम में गाएं आरती, जानें सही समय
आज बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन है। इस खास मौके पर शाम की पूजा के समय उनकी आरती जरूर पढ़ें। जानें आरती पढ़ने का सही समय और साथ में जानें इसका महत्व क्या है?
आज देवउठनी एकादशी के दिन ही बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन है। आज के खास मौके पर लोग बाबा की सच्चे मन और श्रद्धा भाव के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। इस दौरान बाबा की आरती गाकर लोग उनका आशीर्वाद मांगते हैं। माना जाता है कि अगर सच्चे मन से इस आरती का पाठ करें तो मन को शांति मिलती है और हर एक परेशानी से लड़ने की पूरी ताकत मिलती है। बाब खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर फूल और प्रसाद चढ़ाना शुभ मानते हैं। इसी के साथ दीए अर्पित करना भी शुभ होता है।
क्या आज आप भी घर पर ही रहकर बाबा का जन्मदिन मनाने वाले हैं? तो घर पर रहकर ही विधि विधान से पूजा करें और उनकी आरती जरूर पढ़ें। पूजा करने के साथ ही आरती पढ़ने के बाद अपने और अपने परिवार की मंगल कामना के लिए बाबा खाटू श्याम जी से प्रार्थना करें।
कब पढ़ें बाबा खाटू श्याम जी की आरती?
अब सवाल ये है कि बाबा खाटू श्याम जी की आरती कब पढ़ी जाए? तो नियम के हिसाब से आप सुबह नहाने के बाद पूजा के दौरान इसका पाठ करना चाहिए। हालांकि सुबह का समय निकल चुका है। ऐसे में शाम वाली पूजा में भी इस आरती को पढ़ सकते हैं। शाम में सूर्यास्त अस्त होने के बाद घर के मंदिर में दीया जलाए और आरती पढ़ें। हिंदू पंचांग के अनुसार आज 20 नवंबर के लिए सूर्यास्त का समय 5 बजकर 26 मिनट है। मान्यता है कि इस आरती को पढ़ने से घर में सुख-शांति के साथ-साथ मन को मजबूती मिलती है और हर मुश्किल से निकलने की हिम्मत भी।
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यहां पढ़ें बाबा खाटू श्याम जी की आरती-
खाटू श्याम जी की आरती
ॐ जय श्री श्याम हरे,
बाबा जय श्री श्याम हरे ।
खाटू धाम विराजत,
अनुपम रूप धरे॥
ॐ जय श्री श्याम हरे,
बाबा जय श्री श्याम हरे ।
रतन जड़ित सिंहासन,
सिर पर चंवर ढुरे ।
तन केसरिया बागो,
कुण्डल श्रवण पड़े ॥
ॐ जय श्री श्याम हरे,
बाबा जय श्री श्याम हरे ।
गल पुष्पों की माला,
सिर पार मुकुट धरे ।
खेवत धूप अग्नि पर,
दीपक ज्योति जले ॥
ॐ जय श्री श्याम हरे,
बाबा जय श्री श्याम हरे ।
मोदक खीर चूरमा,
सुवरण थाल भरे ।
सेवक भोग लगावत,
सेवा नित्य करे ॥
ॐ जय श्री श्याम हरे,
बाबा जय श्री श्याम हरे ।
झांझ कटोरा और घडियावल,
शंख मृदंग घुरे ।
भक्त आरती गावे,
जय-जयकार करे ॥
ॐ जय श्री श्याम हरे,
बाबा जय श्री श्याम हरे ।
जो ध्यावे फल पावे,
सब दुःख से उबरे ।
सेवक जन निज मुख से,
श्री श्याम-श्याम उचरे ॥
ॐ जय श्री श्याम हरे,
बाबा जय श्री श्याम हरे ।
श्री श्याम बिहारी जी की आरती,
जो कोई नर गावे ।
कहत भक्त-जन,
मनवांछित फल पावे ॥
ॐ जय श्री श्याम हरे,
बाबा जय श्री श्याम हरे ।
जय श्री श्याम हरे,
बाबा जी श्री श्याम हरे ।
निज भक्तों के तुमने,
पूरण काज करे ॥
ॐ जय श्री श्याम हरे,
बाबा जय श्री श्याम हरे ।
ॐ जय श्री श्याम हरे,
बाबा जय श्री श्याम हरे।
खाटू धाम विराजत,
अनुपम रूप धरे॥
ॐ जय श्री श्याम हरे,
बाबा जय श्री श्याम हरे ।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
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करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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