Khatu Shyam Birthday 2025: खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव आज, घर पर ऐसे मनाएं, नोट कर लें पूजा विधि, मंत्र, आरती

Sat, 1 Nov 2025 07:17 AM

Khatu Shyam Birthday 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि इसी दिन से पूरे साल के सभी मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि पर खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। भक्त इस दिन “हारे के सहारे” कहे जाने वाले श्याम बाबा का जन्मोत्सव पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाटू श्याम जी का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देवउठनी एकादशी के दिन हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी पर ही बाबा श्याम का पवित्र शीश खाटू धाम में प्रतिष्ठित किया गया था। तभी से देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी को उनके जन्मोत्सव के रूप में पूरे श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन खाटू धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और घरों में भी बाबा श्याम के भजन-कीर्तन गूंजते हैं। इस साल यह शुभ दिन 1 नवंबर 2025, शनिवार को पड़ रहा है।

घर पर ऐसे मनाएं खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन- पूजा विधि: सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें।

पूजा की जगह को अच्छी तरह साफ करें और वहां गंगाजल का छिड़काव करें ताकि स्थान शुद्ध और पवित्र बन जाए।

अब एक चौकी या पटरे पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर खाटू श्याम जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।

प्रतिमा के चारों ओर फूलों, मालाओं और गुब्बारों से सुंदर सजावट करें। चाहें तो दरवाज़े पर रंगोली भी बना सकते हैं। यह शुभ माना जाता है।

अब घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। बाबा को रोली, चंदन और फूलों की माला अर्पित करें।

फिर श्रद्धा से बाबा के मंत्रों का जाप करें — “ॐ श्री श्याम देवाय नमः” या “जय श्री श्याम”। इनमें से कोई भी एक मंत्र 11, 21, 51 या 108 बार जप सकते हैं।

अब बाबा को उनका प्रिय भोग लगाएं- खीर, चूरमा, मिश्री या पेड़े खिलाएं।

पूजा के अंत में कपूर या घी का दीपक जलाकर आरती करें, घंटी बजाएं और बाबा के जन्मदिन के भजन गाएं।

पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद को परिवार और आस-पड़ोस के लोगों में बांटें।

खाटू श्याम जी की आरती- ॐ जय श्री श्याम हरे,

बाबा जय श्री श्याम हरे ।

खाटू धाम विराजत,

अनुपम रूप धरे॥

ॐ जय श्री श्याम हरे,

बाबा जय श्री श्याम हरे ।

रतन जड़ित सिंहासन,

सिर पर चंवर ढुरे ।

तन केसरिया बागो,

कुण्डल श्रवण पड़े ॥

ॐ जय श्री श्याम हरे,

बाबा जय श्री श्याम हरे ।

गल पुष्पों की माला,

सिर पार मुकुट धरे ।

खेवत धूप अग्नि पर,

दीपक ज्योति जले ॥

ॐ जय श्री श्याम हरे,

बाबा जय श्री श्याम हरे ।

मोदक खीर चूरमा,

सुवरण थाल भरे ।

सेवक भोग लगावत,

सेवा नित्य करे ॥

ॐ जय श्री श्याम हरे,

बाबा जय श्री श्याम हरे ।

झांझ कटोरा और घडियावल,

शंख मृदंग घुरे ।

भक्त आरती गावे,

जय-जयकार करे ॥

ॐ जय श्री श्याम हरे,

बाबा जय श्री श्याम हरे ।

जो ध्यावे फल पावे,

सब दुःख से उबरे ।

सेवक जन निज मुख से,

श्री श्याम-श्याम उचरे ॥

ॐ जय श्री श्याम हरे,

बाबा जय श्री श्याम हरे ।

श्री श्याम बिहारी जी की आरती,

जो कोई नर गावे ।

कहत भक्त-जन,

मनवांछित फल पावे ॥

ॐ जय श्री श्याम हरे,

बाबा जय श्री श्याम हरे ।

जय श्री श्याम हरे,

बाबा जी श्री श्याम हरे ।

निज भक्तों के तुमने,

पूरण काज करे ॥

ॐ जय श्री श्याम हरे,

बाबा जय श्री श्याम हरे ।

ॐ जय श्री श्याम हरे,

बाबा जय श्री श्याम हरे।

खाटू धाम विराजत,

अनुपम रूप धरे॥

ॐ जय श्री श्याम हरे,