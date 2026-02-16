कलयुग के अवतार खाटू श्याम बाबा के 5 रहस्य, फाल्गुनी मेला से लेकर जानें मंदिर से जुड़ी हर रोचक बातें

खाटू श्याम मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारिक तीर्थस्थलों में से एक है। लाखों श्रद्धालु यहां बाबा खाटू श्याम को 'हारे का सहारा' मानकर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और खाली हाथ नहीं लौटते हैं।

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारिक तीर्थस्थलों में से एक है। लाखों श्रद्धालु यहां बाबा खाटू श्याम को 'हारे का सहारा' मानकर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और खाली हाथ नहीं लौटते हैं। बाबा का यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और कलयुग में श्रीकृष्ण के वरदान से पूजा जाता है। फाल्गुन मेला यहां का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें करोड़ों भक्त दर्शन और स्नान के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो आम लोगों को कम ही पता हैं। आइए जानते हैं खाटू श्याम बाबा के 7 सबसे रोचक और गहरे रहस्य।

बर्बरीक से खाटू श्याम बाबा तक की कथा कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा मूल रूप से महाभारत काल के योद्धा बर्बरीक थे। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता हिडिम्बा और पिता घटोत्कच थे। बर्बरीक को तीन बाणों का वरदान था, जो कभी चूकते नहीं थे। महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने कमजोर पक्ष कौरव का साथ देने का फैसला किया। श्रीकृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए, तो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने बिना सोचे अपना शीश दान कर दिया। प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और हारे हुए भक्तों का सहारा बनोगे। यही कारण है कि उन्हें 'हारे का सहारा' कहा जाता है।

फाल्गुन मेला और श्याम कुंड का महत्व फाल्गुन मेला खाटू श्याम का सबसे बड़ा उत्सव है। यह मेला फाल्गुन शुक्ल पक्ष में लगता है और लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। श्याम कुंड मंदिर के पास स्थित वह पवित्र कुंड है जहां बर्बरीक का शीश पहली बार प्रकट हुआ था। फाल्गुन मेले में श्याम कुंड में डुबकी लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कुंड में स्नान करने से भक्तों की बीमारियां दूर होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेले के दौरान कुंड में स्नान करने वाले भक्तों की संख्या लाखों में होती है।

फाल्गुन मेले में शृंगार फाल्गुन मेले के दौरान मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है। विदेशी फूलों, रंग-बिरंगी लाइटों और रंगोलियों से पूरा परिसर जगमगाता है। मेले में भक्त श्याम कुंड में स्नान करते हैं और बाबा को विशेष शृंगार अर्पित करते हैं। मेले के दौरान लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं। यह मेला राजस्थान का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है।

फाल्गुन मेले में श्याम कुंड स्नान का चमत्कार फाल्गुन मेले में श्याम कुंड स्नान सबसे महत्वपूर्ण है। कुंड में डुबकी लगाने से भक्तों की पुरानी बीमारियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुंड का पानी कभी खराब नहीं होता और हमेशा स्वच्छ रहता है। यह कुंड बर्बरीक के शीश से जुड़ा है, इसलिए इसकी महिमा अपार है।

हारे का सहारा - बाबा की विशेष कृपा बाबा खाटू श्याम को 'हारे का सहारा' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि श्रीकृष्ण के वरदान से वे कलयुग में हारे हुए भक्तों के सहायक बन गए। जो व्यक्ति जीवन में हार मान चुका हो, असफलताओं से टूट चुका हो, वह यहां आकर बाबा को याद करता है, तो बाबा उसका सहारा बन जाते हैं। लाखों भक्तों की सच्ची गवाही है कि बाबा ने उनके असंभव कार्य संभव किए हैं। बाबा की कृपा से नौकरी, विवाह, स्वास्थ्य और आर्थिक संकट दूर होते हैं।

खाटू श्याम मंदिर ना केवल एक तीर्थ है, बल्कि आस्था, चमत्कार और कृपा का जीवंत केंद्र है। फाल्गुन मेला यहां की सबसे बड़ी विशेषता है।