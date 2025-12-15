सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा खरमास? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप: हिंदू पंचांग और ज्योतिषशास्त्र में खरमास का विशेष महत्व बताया गया है। जब सूर्य देव गुरु की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं, तब इस अवधि को खरमास कहा जाता है। परंपरा के अनुसार खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं।

हिंदू पंचांग और ज्योतिषशास्त्र में खरमास का विशेष महत्व बताया गया है। जब सूर्य देव गुरु की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं, तब इस अवधि को खरमास कहा जाता है। परंपरा के अनुसार खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह समय अशुभ होता है। बल्कि ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार यह काल आत्मिक शुद्धि, साधना, दान-पुण्य और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होते ही खरमास शुरू हो जाएगा। खरमास का समापन 14 जनवरी को होगा जब सूर्य धनु से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। खरमास के दौरान सूर्य की स्थिति सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालती है। आइए जानते हैं, सूर्य का धनु राशि में प्रवेश सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- खरमास के दौरान मेष राशि वालों को धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के जातकों के लिए खरमास राहत भरा रह सकता है। रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा। करियर में उतार-चढ़ाव संभव है। बातचीत में संयम रखें, वरना गलतफहमी हो सकती है। धार्मिक कार्यों में भाग लेने से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

कर्क राशि- कर्क राशि के जातकों के लिए खरमास आत्ममंथन का समय है। पुराने फैसलों पर विचार करेंगे। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह अवधि धैर्य की परीक्षा ले सकती है। कार्यों में देरी होगी, लेकिन हताश न हों। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है।

कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों के लिए खरमास लाभकारी साबित हो सकता है। नौकरी और व्यापार में स्थिरता आएगी। सेहत में सुधार होगा। धार्मिक और सेवा कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह समय संतुलन साधने का है। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। धन निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों को खरमास में सतर्क रहने की जरूरत है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें। ध्यान और पूजा-पाठ से लाभ मिलेगा।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह समय आत्मविकास का है। पढ़ाई और शोध से जुड़े लोगों को फायदा होगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट संभालकर चलें।

मकर राशि- मकर राशि के जातकों के लिए खरमास धैर्य और अनुशासन सिखाएगा। करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सेहत का ध्यान रखें।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह समय नए विचारों और योजनाओं का है। फिलहाल उन्हें लागू करने से बेहतर है भविष्य की तैयारी करना। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी।

मीन राशि- मीन राशि के जातकों के लिए खरमास शुभ संकेत दे रहा है। मानसिक शांति मिलेगी और पुराने तनाव दूर होंगे। नौकरी और व्यापार में स्थिति बेहतर होगी। धार्मिक कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा।