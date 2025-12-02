Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़kharmas start after vrishchik sankranti no vivah muhurat in January 2026 read all Shubh vivah muhurat of 2026
वृश्चिक संक्रांति से शुरू होगा खरमास, जनवरी में शादी मुहूर्त नहीं, फरवरी से दिसंबर 2026 तक ये विवाह के मुहूर्त

वृश्चिक संक्रांति से शुरू होगा खरमास, जनवरी में शादी मुहूर्त नहीं, फरवरी से दिसंबर 2026 तक ये विवाह के मुहूर्त

संक्षेप:

Shubh vivah muhurat of 2026: पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर को मंगलवार की सुबह 04.18 तक सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके बाद धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा। साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी। यह खरमास सूर्य देव के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के बाद ही खत्म होता है।

Tue, 2 Dec 2025 11:00 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद, वरीय संवाददाता
share Share
Follow Us on

पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर को मंगलवार की सुबह 04.18 तक सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके बाद धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा। साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी। यह खरमास सूर्य देव के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के बाद ही खत्म होता है। 2026 में विवाह के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं, जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर में आते हैं। जनवरी-2026 में खरमास और शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण विवाह मुहूर्त नहीं हैं, लेकिन 23 जनवरी को वसंत पंचमी के दिन विवाह हो सकते हैं, क्योंकि उसे अबूझ मुहूर्त माना जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुभ मुहूर्त: छह दिसंबर तक लग्न

साल के अंतिम माह का आगमन हो गया है। दिसंबर महीने में अब महज चार दिन का लग्न ही शेष बचा है। इस साल 2025 में अब महज चार दिन का ही लग्न बचा है। दिसंबर में छह तारीख को अंतिम शुभ मुहूर्त, 10 दिन बाद शुरू होगा खरमास। इसके बाद सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। दिसंबर महीने की छह तारीख को अंतिम लग्न है। हालांकि अंतिम शुभ मुहूर्त के दस दिनों के बाद 16 दिसंबर से खरमास शुरू होगा। खरमास में शादी-विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार समेत तमाम मांगलिक कार्य पूर्णत: बंद हो जाते हैं। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन खरमास की समाप्ति होगी

खरमास की है धार्मिक महत्ता : खड़ेश्वरी मंदिर के पुजारी राकेश पांडे बताते हैं कि खरमास के दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं और न ही किसी शुभ कार्य या व्यापार की शुरुआत की जाती है। खरमास के दौरान भगवान सूर्यदेव की आराधना को सर्वोत्तम बताया गया है। खरमास में जप, तप व दान आदि कर मनुष्य अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्ट को खत्म कर सकता है। इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व होता है। खरमास में जरूरतमंदों को किए गए दान से सौभाग्य में वृद्धि होती है।

14 को मकर संक्रांति के साथ खत्म होगा खरमास: पुजारी राकेश पांडे बताते हैं कि नए वर्ष-2026 में 14 जनवरी-2026 दिन बुधवार को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति दोपहर 03.05 बजे होगा। साथ ही सभी मांगलिक कार्य एक बार फिर से प्रारंभ हो जाएंगे।

नए साल में जनवरी में नहीं है लग्न: नए साल 2026 में भले ही 14 जनवरी को खरमास खत्म हो रहा है, लेकिन मांगलिक कार्यों की शुरुआत नहीं हो सकेगी। दरअसल, खरमास और शुक्र के अस्त होने के कारण शादी-विवाह जैसे शुभ कार्य वर्जित हैं। शुक्र ग्रह तीन फरवरी-2026 तक अस्त रहेगा, इसलिए वैवाहिक लग्न जनवरी के बाद ही शुरू होंगे। पंचांग के अनुसार नौ दिसंबर-2025 को शुक्र का अस्त हो जाएगा जो कि तीन फरवरी तक रहेगा। नए साल में चार फरवरी से लग्न शुरू होंगे।

2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त

फरवरी: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26

मार्च: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12

अप्रैल: 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29

मई: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14

जून: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29

जुलाई: 1, 6, 7, 11

नवंबर: 21, 24, 25, 26

दिसंबर: 2, 3, 4, 5, 6, 11, और 12

ध्यान दें: कृपया अपनी कुंडली और स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त की पुष्टि जरूर कर लें, क्योंकि शुभ मुहूर्त की तिथियों में विभिन्न स्रोतों के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
kharmas Shubh vivah muhurat
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने