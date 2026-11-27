खरमास में मांगलिक कार्यों पर रोक क्यों लगती है और यह महीना भगवान विष्णु की उपासना, जप, तप एवं दान के लिए इतना खास क्यों माना जाता है। पढ़ें पौराणिक कथा और शास्त्रों की बातें।

हिंदू धर्म में खरमास का नाम आते ही शादी-विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर विराम की बात याद आती है। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ 16 दिसंबर 2026 से खरमास शुरू होगा, जो 14 जनवरी 2027 तक रहेगा। इस दौरान शुभ संस्कारों के लिए मुहूर्त नहीं निकाले जाते, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि यह महीना धार्मिक दृष्टि से अशुभ है। दरअसल, खरमास को पूजा-पाठ, जप, तप और दान-पुण्य के लिए विशेष महत्व दिया गया है। खासतौर पर भगवान विष्णु की आराधना और उनके मंत्रों का जाप इस अवधि में फलदायी माना जाता है। आखिर मांगलिक कार्यों पर रोक के बावजूद विष्णु पूजा का महत्व क्यों बढ़ जाता है?

क्या है खरमास और क्यों नहीं होते मांगलिक कार्य? वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तब खरमास की अवधि मानी जाती है। ये दोनों राशियां देवगुरु बृहस्पति की हैं। पारंपरिक ज्योतिष और मुहूर्त शास्त्र में इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे संस्कारों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं निकाले जाते हैं। इसकी वजह ग्रहों की स्थिति को मांगलिक संस्कारों के लिए अनुकूल नहीं मानना है। हालांकि, खरमास में रोजमर्रा के काम, नौकरी, कारोबार और जरूरी जिम्मेदारियां पहले की तरह चलती रहती हैं। इस अवधि में धार्मिक कार्यों पर कोई रोक नहीं है, बल्कि पूजा-पाठ और दान को विशेष महत्व दिया गया है।

सूर्य के रथ से जुड़ी है खरमास की प्रचलित कथा खरमास को लेकर एक प्रचलित पौराणिक लोककथा भी सुनाई जाती है। कथा के अनुसार, सूर्य देव सात घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। एक बार उनके घोड़े थक गए और प्यास के कारण उनकी गति धीमी पड़ने लगी। सूर्य देव उन्हें पानी पिलाने के लिए तालाब के पास ले गए। तभी उन्हें दो गधे दिखाई दिए। सूर्य देव ने घोड़ों को आराम देने के लिए रथ में गधों को जोत लिया। गधों की धीमी चाल के कारण सूर्य के रथ की गति भी मंद हो गई। इसी कथा से खरमास नाम जुड़ने की मान्यता प्रचलित है। यह कथा लोकपरंपरा में सुनाई जाती है, इसे किसी विशेष पुराण का प्रमाणित प्रसंग बताना उचित नहीं है।

खरमास में भगवान विष्णु की पूजा क्यों मानी जाती है खास? खरमास में सांसारिक मांगलिक संस्कारों से परहेज किया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति के लिए यह समय महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस अवधि में हरि नाम का स्मरण, विष्णु मंत्रों का जाप और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से पुण्य मिलता है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु की पूजा के विधान में पुरुष सूक्त के मंत्रों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। हालांकि, यह विष्णु उपासना का सामान्य विधान है, इसे केवल खरमास के लिए निर्धारित नियम नहीं समझना चाहिए। इसी तरह श्रीमद्भागवत में भक्ति, श्रवण और भगवान के नाम स्मरण का महत्व बताया गया है। इसलिए खरमास को आत्मचिंतन और भक्ति के लिए अच्छा अवसर माना जाता है।

खरमास में पूजा-पाठ और दान करने का महत्व इस महीने सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करना शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में दीपक जलाकर तुलसी दल के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार विष्णु सहस्रनाम, भगवद्गीता या श्रीमद्भागवत का पाठ भी करें। खरमास में जरूरतमंदों को अन्न, तिल, गुड़ और गर्म कपड़े दान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस अवधि में किया गया दान और सेवा विशेष पुण्य प्रदान करते हैं।

खरमास को अशुभ नहीं, साधना का समय क्यों मानें? खरमास को केवल मांगलिक कार्यों पर रोक के नजरिए से देखना सही नहीं है। यह अवधि व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में पूजा-पाठ और आत्मचिंतन के लिए समय निकालने का अवसर देती है। इस दौरान भगवान विष्णु के साथ सूर्य देव की उपासना भी की जाती है। सुबह सूर्य को अर्घ्य देना, शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना और जरूरतमंदों की मदद करना अच्छी परंपराएं मानी जाती हैं। इस तरह खरमास में बाहरी उत्सवों की जगह भक्ति, संयम और सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। यही वजह है कि मांगलिक कार्यों के लिए भले ही यह महीना अनुकूल ना माना जाए, लेकिन धार्मिक साधना के लिहाज से इसका विशेष महत्व है।

खरमास मांगलिक कार्यों के थमने का नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और भक्ति को गहरा करने का समय है। जब आप इस काल को विराम और साधना के रूप में अपनाते हैं, तो हर दिन का अनुभव अधिक शांत, सार्थक और संतुलित बनता है।