Kharmas 2026: इस दिन से शुरू हो रहा है खरमास, जानें इस दौरान क्या-क्या नहीं करना है?

Mar 06, 2026 03:16 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में खरमास के महीने का अपना अलग महत्व है। इस महीने में सूर्य का गोचर मीन राशि में होता है। हालांकि इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। नीचे जानें कि इस साल का पहला खरमास कबसे लग रहा है?

Kharmas 2026 Date: हिंदू पंचांग में हर महीने का खास महत्व होता है। वहीं साल में दो बार खरमास लगता है, जिस दौरान कोई भी शुभ काम करना वर्जित माना जाता है। जब सूर्य राशिचक्र के सबसे आखिरी राशि मीन में गोचर करता है, तब खरमास लगता है। ये साल का पहला खरमास होता है। वहीं जब सूर्य ग्रह धनु राशि में गोचर करता है तब खरमास लगता है। ये साल का दूसरा खरमास होता है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों राशियों में गोचर करते ही सूर्य का तेज कम हो जाता है और ऐसे में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें हम बरकत चाहते हैं।

खरमास में नहीं फलता है कोई काम

ऐसा माना जाता है कि खरमास के दिनों में कोई भी काम करने से वो फलता नहीं है। ऐसे में इस दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। बता दें कि मार्च में साल का पहला खरमास लगने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी तारीख क्या है और इस दौरान हमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए?

कब से शुरू हो रहा है खरमास?

हिंदू कैलेंडर की मानें तो मार्च का आधा महीना खत्म होते ही खरमास लग जाएगा। हिंदू पंचांग की गणना के हिसाब ये 2026 का पहला खरमास 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। दरअसल ज्योतिष गणना के अनुसार 14 मार्च 2026 को रात में मीन राशि में सूर्य का गोचर होगा। गोचर की टाइमिंह 12 बजकर 41 मिनट होगा। इस वजह से खरमास 15 मार्च से लग जाएगा।

कब खत्म होगा खरमास का महीना

खरमास के समापन की तिथि 14 अप्रैल होगा। ऐसे में 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच कोई भी मांगलिक काम नहीं किया जाएगा। मान्यता के हिसाब से इन दिनों में कोई भी काम आप शुरू तो कर लेंगे लेकिन हो सकता है कि उसका रिलज्ट अच्छा ना हो। ऐसे में इस महीने शांत रहना चाहिए और सारी योजनाओं को आगे बढ़ा देना चाहिए।

खरमास में ना करें ये काम

खरमास शुरू होते ही कुछ काम वर्जित माने जाते हैं। इस दौरान कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए नहीं तो इसका गलत असर पड़ता है। नीचे जानें कि खरमास के दौरान क्या-क्या चीजें नहीं करनी हैं?

1. इस दौरान शादी करना शुभ नहीं मानते हैं। साथ ही नई दुल्हन का घर में इस दौरान प्रवेश शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में इन चीजों के लिए कुछ दिन इंतजार करना ही सही होता है।

2. खरमास के दौरान घर से जुड़ी कोई भी पूजा नहीं करवानी चाहिए। गृह प्रवेश से लेकर शांति पूजा इत्यादि खरमास के बाद करवाना सही होता है।

3. खरमास के महीने में कोई भी नई कार या बाइक नहीं खरीदनी चाहिए। अगर बुकिंग पहले से हो गई है तो भले आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसे टालना ही सही होगा।

4. इस दौरान प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से भी बचना चाहिए। अगर किसी जमीन पर कोई काम शुरू करवाना है तो भी इसके लिए आगे की ही तारीख निकलवाएं। खरमास के महीने में किसी भी तरह के मांगलिक काम से बचना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

