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Kharmas 2026: अप्रैल में इस दिन खत्म हो जाएगा खरमास, शुरू हो जाएंगे विवाह से लेकर हर मांगलिक कार्य, नोट कर लें डेट

Apr 05, 2026 03:44 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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खरमास 2026: 14 अप्रैल को खरमास खत्म हो जाएगा। 15 अप्रैल से शुरू होंगे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और सभी मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त। नोट कर लें अप्रैल 2026 के विवाह मुहूर्त।

Kharmas 2026: अप्रैल में इस दिन खत्म हो जाएगा खरमास, शुरू हो जाएंगे विवाह से लेकर हर मांगलिक कार्य, नोट कर लें डेट

हिंदू पंचांग के अनुसार, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए सही मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। अप्रैल 2026 का महीना इस दृष्टि से बहुत खास है, क्योंकि इस महीने खरमास का समापन हो रहा है। खरमास समाप्त होने के बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, गृह शांति जैसे सभी शुभ कार्य बिना किसी बाधा के किए जा सकेंगे। हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना वैशाख अप्रैल में शुरू हो रहा है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण त्योहार भी मनाए जाएंगे।

खरमास क्या है और क्यों लगता है?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, खरमास वह समय होता है, जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में स्थित होते हैं। इस अवधि में सूर्य की तेजस्वी ऊर्जा कुछ कमजोर मानी जाती है। चूंकि सूर्य नवग्रहों के अधिपति और आत्मबल के मुख्य कारक हैं, इसलिए उनकी पूर्ण कृपा के अभाव में किए गए मांगलिक कार्य अपेक्षित फल नहीं देते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी इस दौरान अपनी पूरी शुभ शक्ति नहीं दिखा पाते हैं। यही कारण है कि खरमास में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं।

अप्रैल 2026 में कब खत्म होगा खरमास?

अप्रैल 2026 के पहले आधे महीने तक सूर्य देव मीन राशि में रहेंगे। इसलिए 14 अप्रैल 2026 तक खरमास चलेगा। 14 अप्रैल को सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही खरमास का समापन हो जाएगा। 15 अप्रैल 2026 से सभी मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त उपलब्ध होने लगेंगे। खरमास खत्म होने के बाद लोगों में शादी-विवाह और अन्य शुभ आयोजनों को लेकर उत्साह बढ़ जाएगा।

खरमास हो जाएगा समाप्त

खरमास खत्म होते ही सूर्य की पूर्ण ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इससे सभी शुभ कार्यों में सफलता और स्थिरता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण और गृह शांति जैसे कार्य अब निर्विघ्न संपन्न किए जा सकते हैं। ज्योतिषकारों के अनुसार, इस समय किए गए कार्यों का फल दीर्घकालिक और सकारात्मक होता है। खरमास समाप्ति के बाद वैवाहिक जीवन की शुरुआत विशेष रूप से शुभ मानी जाती है।

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अप्रैल 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त

अप्रैल 2026 विवाह के लिए काफी अनुकूल महीना साबित होने वाला है। खरमास समाप्त होने के बाद कई अच्छे मुहूर्त उपलब्ध होंगे। विवाह के लिए प्रमुख शुभ तिथियां इस प्रकार हैं: 15 अप्रैल बुधवार, 20 अप्रैल सोमवार, 21 अप्रैल मंगलवार, 25 अप्रैल शनिवार, 26 अप्रैल रविवार, 27 अप्रैल सोमवार, 28 अप्रैल मंगलवार और 29 अप्रैल बुधवार। ये तिथियां वैवाहिक जीवन को सुखमय और स्थिर बनाने के लिए बेहद मंगलकारी मानी जा रही हैं।

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गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों के मुहूर्त

गृह प्रवेश के लिए अप्रैल 2026 में 20 अप्रैल को शुभ मुहूर्त उपलब्ध है। इसके अलावा मुंडन, गृह शांति और अन्य शुभ कार्य भी 15 अप्रैल के बाद किए जा सकते हैं। खरमास समाप्त होने के बाद इन कार्यों में कोई ज्योतिषीय बाधा नहीं रहेगी। इसलिए जो लोग लंबे समय से शादी या गृह प्रवेश टाल रहे थे, उनके लिए अप्रैल 2026 का दूसरा पखवाड़ा बेहद अनुकूल रहेगा।

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14 अप्रैल को खरमास खत्म होते ही शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। यदि आप शादी, गृह प्रवेश या कोई अन्य मांगलिक कार्य की योजना बना रहे हैं, तो इन तिथियों को नोट कर लें और ज्योतिषी से सलाह लेकर उचित मुहूर्त में कार्य संपन्न करें। इस शुभ समय का लाभ उठाकर जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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