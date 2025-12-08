खरमास में कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Hindustan Hindi News
हिंदू पंचांग के अनुसार साल में दो बार ऐसा समय आता है जब सूर्य देव अपनी चाल बदलते हुए धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं। इसी अवधि को खरमास कहा जाता है। यह समय धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दिसंबर माह में सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो साल के अंत में भी खरमास लगता है।

Dec 08, 2025 06:14 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हिंदू पंचांग के अनुसार साल में दो बार ऐसा समय आता है जब सूर्य देव अपनी चाल बदलते हुए धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं। इसी अवधि को खरमास कहा जाता है। यह समय धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दिसंबर माह में सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो साल के अंत में भी खरमास लगता है। इस साल 16 दिसंबर से खरमास लग रहा है। 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास रहेगा। इस दौरान किसी भी तरहे के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार खरमास में सभी 12 राशियों पर ग्रहों का अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा खरमास-

मेष राशि: खरमास में मेष राशि वालों को अपने करियर और खर्चों पर खास ध्यान देना होगा। योजनाएँ बनेंगी लेकिन काम थोड़ा धीमे होंगे। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं। रिश्तों में धैर्य रखें और निवेश सोच-समझकर करें।

वृषभ राशि: वृषभ राशि जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। अटके हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं, लेकिन गति धीमी रहेगी। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें- थकान और तनाव बढ़ सकता है।

मिथुन राशि: खरमास मिथुन वालों के लिए सीखने और सुधार करने का समय है। करियर में नई योजनाएँ बनेंगी, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलें। रिश्तों में संवाद की कमी तनाव दे सकती है।

कर्क राशि: कर्क राशि के लिए यह अवधि संबंधों और परिवार-केंद्रित रहेगी। किसी पुराने तनाव का हल मिल सकता है। नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी। ध्यान रखें- भावुक होकर निर्णय न लें।

सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। काम में देरी, स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। हालांकि, आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होने लगेगी। ध्यान और योग लाभ देंगे।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए खरमास रचनात्मकता बढ़ाने वाला समय है। करियर में नए अवसर दिखेंगे, लेकिन तुरंत फल नहीं मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को मेहनत ज्यादा करनी होगी। यात्राओं से बचें।

तुला राशि: तुला राशि वालों को परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। घर में कोई बदलाव या जरूरी खर्च सामने आ सकता है। करियर में स्थिरता रहेगी, लेकिन प्रमोशन या बड़े बदलाव अभी नहीं दिखेंगे।

वृश्चिक राशि: खरमास आपके लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाने वाला समय है। निर्णय क्षमता बढ़ेगी लेकिन काम की गति धीमी रहेगी। छोटे-छोटे विवाद सामने आ सकते हैं। यात्राओं से लाभ मिल सकता है। किसी पुरानी योजना पर दोबारा काम शुरू होगा।

धनु राशि: खरमास धनु राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से मिश्रित समय है। धन आने के योग हैं, लेकिन बचत नहीं हो पाएगी। करियर में सहयोग मिलेगा, पर नए काम में देरी संभव है। रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।

मकर राशि: मकर राशि के लिए यह समय आत्मसुधार का रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए लक्ष्य बनेंगे, लेकिन उनकी शुरुआत खरमास के बाद बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। परिवार में शांति बनी रहेगी।

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह अवधि आध्यात्मिक और मानसिक रूप से मजबूत करने वाली होगी। काम में थोड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन नए अवसर भी बनेंगे। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। पुराने दोस्तों से मुलाकात संभव है।

मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए यह समय व्यक्तिगत विकास का रहेगा। करियर में मेहनत अधिक और फल कम मिलेगा, लेकिन धैर्य रखेंगे तो स्थितियां अनुकूल होंगी। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

