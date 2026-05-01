Khappar Rajyog 2026: 29 जून तक संभलकर रहें ये 4 राशि वाले. चुनौतियों से भरा रहेगा समय
मई 2026 की शुरुआत के साथ ही ज्योतिष में एक ऐसा योग सक्रिय हो गया है, जिसे आसान समय का संकेत नहीं माना जाता। इसे खप्पर राजयोग कहा जा रहा है। यह योग 1 मई से लेकर 29 जून तक असर दिखाएगा। यानी करीब दो महीने का यह दौर कुछ लोगों के लिए चुनौती भरा रह सकता है।
मई 2026 की शुरुआत के साथ ही ज्योतिष में एक ऐसा योग सक्रिय हो गया है, जिसे आसान समय का संकेत नहीं माना जाता। इसे खप्पर राजयोग कहा जा रहा है। यह योग 1 मई से लेकर 29 जून तक असर दिखाएगा। यानी करीब दो महीने का यह दौर कुछ लोगों के लिए चुनौती भरा रह सकता है।
ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक, जब मंगल, शनि, सूर्य और राहु जैसे ग्रह एक खास स्थिति में आते हैं, तब इस तरह का योग बनता है। इस बार स्थिति इसलिए भी थोड़ी ज्यादा संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि जून के बीच में कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जो इसके असर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस पूरे समय में जल्दबाजी से फैसले लेने से बचने की सलाह दी जा रही है।
चार राशियां ऐसी बताई जा रही हैं, जिन्हें इस दौरान ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी।
आइए जानते हैं, किन राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता है
मिथुन राशि- इस राशि के लोगों के लिए मानसिक दबाव बढ़ सकता है। छोटी-छोटी बात भी दिमाग पर असर डाल सकती है। काम पूरे होते-होते अटक सकते हैं। खासकर पैसों से जुड़े मामलों में कोई भी फैसला सोचकर लेना बेहतर रहेगा।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों को इस दौरान सेहत और आसपास के माहौल दोनों पर ध्यान देना होगा। विरोध करने वाले लोग सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाएं हर किसी के सामने खोलना सही नहीं रहेगा। थोड़ा संयम और सतर्कता नुकसान से बचा सकती है।
मकर राशि- मकर राशि के लोगों के लिए दफ्तर और घर दोनों जगह संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। ऑफिस में गलतफहमी या बहस की स्थिति बन सकती है। अगर समय रहते संभाला नहीं गया तो इसका असर छवि पर पड़ सकता है। परिवार में भी हल्का तनाव रह सकता है, इसलिए बातों को बढ़ाने से बचना बेहतर रहेगा।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा उलझन भरा हो सकता है। मन स्थिर नहीं रहेगा, जिससे फैसले लेने में दिक्कत आ सकती है। खर्च बढ़ने के संकेत हैं। ऐसे में भावनाओं में आकर लिया गया कोई भी फैसला बाद में परेशानी दे सकता है।
कुल मिलाकर यह समय डरने वाला नहीं, बल्कि संभलकर चलने वाला है। हर किसी पर इसका असर एक जैसा नहीं होगा, लेकिन सावधानी रखना जरूरी है। अगर आप धैर्य रखेंगे, सोच-समझकर कदम उठाएंगे और जल्दबाजी से बचेंगे, तो इस दौर को आसानी से पार किया जा सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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