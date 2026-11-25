केतु कर्क राशि में जाएंगे तो शुरू की 6 राशियों पर क्या असर डालेंगे?
केतु के बारे में बात करें तो केतु धड़ से नीचे का शरीर है, जिसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास दिल है। उसमें इमोशंस हैं।आइए जानें इसका गोचर आप पर क्या असर डालेगा
केतु का गोचर होने वाला है। 5 दिसंबर को केतु कर्क राशि में जाने वाले हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि में जाने वाले हैं। केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। केतु अच्छी सलाह देता है, केतु जिसका अच्छा होता है, उसमें ज्ञान बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति शांत रहता है। ऐसे में व्यक्ति का केतु अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि केतु जहां बैठा है, उन चीजों के प्रति मोह रखना छोड़ दो। धन भाव में बैठा है तो पैसों के बारे में बात मत करो, अपने आप अच्छा होगा। केतु की दशा आपके लिए बहुत जरूरी होती है। इस दौरान आपको दिमाग से काम लेना चाहिए। आपको केतु को प्रसन्न करने के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए। गणपति की पूजा करें। यहां हम आपको केतु के गोचर के असर का 6 राशियों पर असर बता रहे हैं।
मेष राशि पर क्या रहेगा असर
केतु आपकी लाइफ में कई तरह से असर डालता है। केतु के कारण आप अपने फैसले को सही रखें। आपको किसी भी दशा में अपने फैसले सोच समझकर लेने हैं। मेष राशि वालों को केतु के कारण किसी भी बहस को दिल पर ना लें, आपको किसी भी बात में बहुत अंदर तक नहीं जाना है।
वृषभ राशि के लिए क्या लाएंगे केतु
वृषभ राशि वालों को अपने आपको रिजर्व और सिक्योर रखना चाहते हैं। केतु आपके तीसरे घर में आ रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बदलाव लाएंगे। इससे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी होंगी। चलता हुआ काम बंद करके कुछ नया भी कर सकते हैं। आपके विचार परिवार वालों से वहीं मिलेगें।
मिथुन राशि के लिए क्या लाएंगे केतु
मिथुन राशि के लिए केतु थोड़ी दिक्कत लाएंगे, आपके लिए रिश्तों में दिक्कत होगी। केतु आपके पैसों के मामले में बदलाव लाएंगे, जिससे आपके लिए इनकम के अच्छे सोर्स बनेंगे, लेकिन आपको सोच समझकर खास ध्यान देना होगा।
कर्क राशि के लिए क्या ला रहे हैं केतु
कर्क राशि के लग्न में ही केतु जा रहे हैं। कर्क राशि वालों का ध्यान भटक सकता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। केतु के बोलने में आप माहिर होंगे, लेकिन आप सुनना पसंद नहीं करेंगे।
सिंह राशि वालों के लिए क्या लाएंगे केतु
सिंह राशि वालों के लिए 12वें घर में हो रहा है। आपके लिए विदेश यात्रा का योग बन रहा है। लेकिन वहां स्थाई तौर पर आप रहते हैं या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। केतु के कारण आप धन को पा लेंगे, आपका एक बेस बन जाएगा। केतु के कारण ही ऐसा होगा। शनि के कारण थोड़ी दिक्कत हो सकती है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्हें कंट्रोल करें।
केतु कन्या राशि के लिए क्या लाएंगे
केतु कन्या के 11वें भाव में जा रहे हैं। कन्या राशि वाले खुद से सब कुछ पाते हैं। इस राशि के लोगों के लोग जजमेंटल होते हैं, ये लोग अपने साथी दोस्तों के साथ अनबन कर सकता है। कन्या राशि वालों की लाइफ में बड़ा टारगेट बदल सकता है। हेल्थ को लेकर ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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