आज से 43 दिन 5 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, केतु गोचर से धन लाभ
Ketu Transit 2026 Horoscope : केतु इन दिनों मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और अगले 43 दिन तक ऐसे ही रहने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें इस दौरान किन 5 राशियों को लाभ मिलेगा?
Ketu Transit Rashifal 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में केतु को छाया ग्रह मानते हैं। इस ग्रह की बदलती स्थिति का असर हर राशि पर पड़ता है। अभी केतु मघा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। पिछले कुछ समय से इस नक्षत्र के अलग-अलग पद में केतु विराजमान है। अगले 43 दिन तक यानी 5 दिसंबर तक इस ग्रह की स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। केतु जब भी किसी राशि पर पॉजिटिव असर डालता है तो अचानक धन लाभ की स्थिति बनाता है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार केतु अगले 43 दिन तक मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों को अचानक धन लाभ दे सकते हैं। इस दौरान अचानक ही किसी काम में सफलता भी मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर केतु से लाभ पाने वाली राशियों की जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे?
केतु गोचर से लाभ पाएंगी ये 5 राशियां-
मेष राशि पर केतु गोचर का असर कैसा होगा?
अगर बीते कुछ समय से मन किसी बात को लेकर परेशान है तो स्थिति सुधरेगी। केतु गोचर से नौकरी और बिजनेस वालों को राहत मिलेगी। अगले 43 दिनों में धीरे-धीरे सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ता नजर आएगा। कोई पुराना काम धन लाभ करा सकता है। धीरे-धीरे पैसों की स्थिति मजबूत होती जाएगी और इस दौरान अटके काम भी पूरे होंगे।
सिंह राशि पर केतु गोचर का असर कैसा होगा?
अगले 43 दिन सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद ही खास होंगे। मन पॉजिटिव रहेगा और काम में भी मन लगेगा। कोई नई जिम्मेदारी मिलने से उत्साह बढ़ेगा। सीनियर्स सपोर्ट करेंगे और काम की तारीफ भी होगी। इस दौरान कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कमाई के कई और नए रास्ते खुलने के संकेत हैं। बस जल्दबाजी में आकर कोई गलत फैसला नहीं लेना है।
वृश्चिक राशि पर केतु गोचर का असर कैसा होगा?
इस राशि के जातकों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी दिक्कतें खत्म होती दिखेंगी। स्थिति काफी हद तक फेवर में आएंगी। अगर नई नौकरी की तलाश में हैं तो कहीं से अच्छा मौका मिल सकता है। प्रमोशन के संकेत हैं। ऐसे में आर्थिक मजबूती मिलेगी। बिजनेस में कोई डील पूरी होगी जिसे लेकर लंबे समय से तैयारी की जा रही है। अचानक से कोई ऐसा मौका हाथ लग सकता है जिससे लाभ होगा।
धनु राशि पर केतु गोचर का असर कैसा होगा?
केतु गोचर की वजह से कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में कई चीजें फेवर में आएंगी। हर एक चीज की स्थिति सुधरेगी। किसी पुराने निवेश से अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से मन खुश रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को फायदा होगा। घर-परिवार में खुशहाली होगी। इस बीच इनकम के कई सोर्स भी बन सकते हैं।
मीन राशि पर केतु गोचर का असर कैसा होगा?
केतु की बदलती चाल का पॉजिटिव असर मीन राशि वालों पर भी दिखेगा। इस राशि के जातकों के लिए पैसों की स्थिति काफी हद तक सुधरने वाली है। वहीं जो लोग बिजनेस में जुड़े हैं उन्हें किसी नई डील से अच्छा फायदा होने के चांस बनेंगे। काम में मन लगेगा और काम की सराहनी भी मिलेगी। धन लाभ के संकेत हैं जिससे स्थिति बेहतर होगी। इसी के साथ रिश्ते भी सही दिशा में आगे जाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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