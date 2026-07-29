Ketu gochar: अपने ही नक्षत्र में दिसंबर तक रहेंगे केतु, किन राशियों के लिए अच्छे और लाभ के योग?
Ketu Rashifal: केतु अभी मघा नक्षत्र में होने वाला है। इस नक्षत्र में केतु दिसंबर तक रहेंगे। ऐसे में आपकी राशि पर क्या असर होगा।
Ketu Rashifal: केतु इस समय मघा नक्षत्र में हैं। राशि की बात करें तो केतु अभी सिंह राशि में हैं। केतु के गोचर को समझने से पहले हमें केतु की प्रकृति को समझना होगा। हमें जानना होगा कि केतु किसके कारक हैं और केतु की अभी की स्थिति कैसी है।
क्या है केतु और अभी केतु किस नक्षत्र में है?
केतु इस समय मघा नक्षत्र में हैं। राशि की बात करें तो केतु अभी सिंह राशि में हैं। केतु के गोचर को समझने से पहले हमें केतु की प्रकृति को समझना होगा। हमें जानना होगा कि केतु किसके कारक हैं और केतु की अभी की स्थिति कैसी है। केतु और राहु दोनों छाया ग्रह हैं , लेकिन केतु मोक्ष, वैराग्य यानी अलग कराना , अकेला कर देना, बिछड़ाव का कारक है, ऐसे व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान आध्यात्मिकता का कारक भी कहा जाता है। केतु के बारे में कहा जाता है कि यह आपको सभी भौतिक चीजों से दूर करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज अचानक होती है तो भी इसका कारण केतु ही होता है। आपके पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे और आपको यात्राओं के लिएकारक केतु को ही माना जाता है। अभी केतु की बात करें तो केतु मघा नक्षत्र में हैं। अब केतु इसी नक्षत्र में रहेंगे इसके बाद केतु दिसंबर में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे।
मेष राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार केतु का मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि के लिए इससे अच्छे लाभ के योग हैं। इस राशि को केतु के कारण पैसों की तंगी नहीं होगी। अगर कोई केस चल रहा है तो इससे भी छुटाकारा मिल जाएगा।
कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना अच्छा हो सकता है। इससे आपको बिजनेस और करियर में लाभ मिलेगा।
सिंह राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
केतु का मघा नक्षत्र में गोचर से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सफलता दिलाएगा। पर्सनल लाइफ में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन करियर में आपको लाभ मिलेगा।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु का मघा नक्षत्र में गोचर करना पॉजिटिविटी मिलेगी। आपका पैसा अगर कहीं फंसा है तो इस दौरान आपको मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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