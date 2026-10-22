दिवाली बाद शत्रु राशि में आ रहे केतु, 6 राशियों की खुशियों से भरेंगे झोली

Ketu Rashi Parivartan 2026: केतु को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह माना जाता है। दिसंबर में केतु अपनी शत्रु राशि में गोचर करने वाले हैं। जानें शत्रु राशि में जाकर किन राशियों का केतु कल्याण करेंगे।

Kark Rashi me ketu gochar: कर्क राशि में केतु का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना मानी जाती है। केतु 5 दिसंबर 2026, शनिवार को कर्क राशि में गोचर करेंगे और 23 जून 2028 तक इसी राशि में रहेंगे। इस साल दिवाली का त्योहार 8 नवंबर को मनाया जाएगा। इस तरह से केतु दिवाली के बाद कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि में केतु गोचर के बारे में बताते हुए पंडित नरेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि कर्क राशि जल तत्व की राशि है और इसका स्वामी चंद्रमा है। ज्योतिष शास्त्र में केतु और चंद्रमा को परम शत्रु माना जाता है। चंद्रमा व्यक्ति के मन, मानसिक शांति और भावनाओं से जुड़ा होता है। जबकि केतु वैराग्य, मानसिक उलझन और अलगाव का कारक माना जाता है। जब केतु चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करता है, तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनाओं पर पड़ता है।

कर्क राशि में केतु गोचर का प्रभाव: पंडित जी कहते हैं कि इस दौरान व्यक्ति भावनात्मक रूप से थोड़ा कटा हुआ महसूस कर सकता है। मन में बेचैनी, घबराहट या असुरक्षा की भावना रह सकती है। पंडित जी बताते हैं कि कई लोग केतु गोचर के आमतौर पर नकारात्मक प्रभावों की ही बात करते हैं। लेकिन केतु हमेशा बुरे प्रभाव देते हैं, ऐसा भी नहीं है। कर्क राशि में केतु कुछ राशियों को अच्छे परिणाम भी देंगे और जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। जानें कर्क राशि में केतु गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए केतु गोचर काल अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित होगा। इस समय आपको आकस्मिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है। आय के नए स्रोत बनेंगे। किसी पुराने या अटके हुए काम में सफलता हासिल हो सकती है। अपनों का सहयोग मिलेगा। रिश्तों की परेशानियां दूर हो सकती हैं। अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करने में सफल रहेंगे।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों को केतु गोचर से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। इस समय आय के नए मार्ग खुल सकते हैं। अटके हुए कार्य भी पूरे होंगे। आपका कोई सपना भी पूरा हो सकता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यावसायिक सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं। इस आप महत्वपूर्ण फैसले लेने में सफल रहेंगे। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे और किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

तुला राशि: तुला राशि के लिए केतु का कर्क गोचर लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला रहेगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। वाणी प्रभावशाली रहेगी। मानसिक तौर पर शांति महसूस रहेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। व्यापारिक तौर पर स्थिति सुधरेगी। रोजी-रोजगार में तरक्की के संकेत हैं।

मकर राशि: मकर राशि के लिए केतु का कर्क गोचर अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो सकती है। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। व्यापार करने वालों को किसी नई डील या सौदे पर साइन करने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में बदलाव के संकेत हैं।

कुंभ राशि: कुंभ राशि के लिए केतु का गोचर अच्छा साबित हो सकता है। केतु के प्रभाव से आपकी मुलाकात प्रभावशाली लोगों से हो सकती है। जो नौकरी और व्यापार में लाभ पहुंचा सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यात्रा से लाभ हो सकता है। रोजगार में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस समय अचानक धन में वृद्धि हो सकती है। किसी अच्छे समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।