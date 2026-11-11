दिसंबर से 5 राशियों का बदलेगा समय, केतु गोचर से 566 दिन तक होगा लाभ
Ketu Gochar 2026: करीब 18 साल बाद छाया ग्रह केतु कर्क राशि में आने वाले हैं। केतु का गोचर दिसंबर में होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, केतु गोचर से 5 राशियों का अच्छा समय शुरू हो सकता है।
Ketu Transit 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में केतु को रहस्यमय और आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है। इसे अचानक होने वाले बदलाव और वैराग्य का कारक भी माना जाता है। इस समय केतु सिंह राशि के गोचर में हैं और करीब 18 साल बाद 5 दिसंबर 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में करीब 566 दिन यानी 23 जून 2028 तक रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जब केतु कर्क राशि में गोचर करता है तो सबसे अधिक मन और भावनात्मक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस समय कुछ लोगों को हर क्षेत्र में लाभ होता है, वहीं कुछ राशि वालों को पारिवारिक और मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा को मन और मानसिक शांति का कारक माना जाता है।
केतु कर्क गोचर का प्रभाव:
केतु के कर्क राशि परिवर्तन से कुछ लोगों को नौकरी पेशा में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलती है। इस समय कई धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतना बेहतर रहता है।
केतु के कर्क गोचर से किन राशियों को लाभ:
मेष राशि:
मेष राशि वालों को काम में तरक्की मिल सकती है। इस समय धन से जुड़े कार्य सफल हो सकते हैं। धन की स्थिति में तेजी से सुधार हो सकता है। अटके हुए काम पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा करने वालों को महत्वपूर्ण पद या प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। मेहनत के अनुरूप परिणाम हासिल होंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
सिंह राशि:
सिंह राशि वालों के लिए केतु गोचर लाभकारी रहने वाला है। इस समय इन जातकों को करियर में सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा करने वालों को नई नौकरी के अवसर या पदोन्नति मिल सकती है। कामकाज का तनाव कम होगा। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। इस समय किसी बड़े फैसले को लेने में सफल रहेंगे।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों को इस समय आर्थिक लाभ और आय के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसी पुराने अटके धन की वापसी हो सकती है। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। लंबित कार्य गति पकड़ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी।
वृश्चिक राशि:
वृश्चिक राशि वालों को काम में तरक्की मिल सकती है। इस समय करियर और कारोबार में वृद्धि मिल सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होने से किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। इस समय आप कई काम एक साथ करने में सफल रहेंगे। लक्ष्यों को पाना आसान होगा। धन की स्थिति में सुधार होगा और निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
मीन राशि:
मीन राशि वालों को ऑफिस में नई उपलब्धि या सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यापारी वर्ग किसी नई डील या प्रोजेक्ट पर साइन करने में सफल हो सकते हैं। इनकम के नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे। इस समय आपके परिवार से जुड़ी उलझन दूर हो सकती है। रिश्तों में स्पष्टता आएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान