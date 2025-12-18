Hindustan Hindi News
मोक्ष देने वाला राक्षस ग्रह केतु, 2026 में इन 3 राशियों के लिए लाएगा अच्छे दिन

संक्षेप:

Ketu Gochar 2026: केतु को राक्षस ग्रह होने के बावजूद मोक्ष का कारक क्यों माना जाता है? जानिए पौराणिक कथा, ज्योतिषीय कारण और साल 2026 में केतु की स्थिति का आध्यात्मिक प्रभाव।

Dec 18, 2025 09:20 pm IST
ज्योतिष शास्त्र में अगर कोई ग्रह सबसे ज्यादा रहस्यमय माना गया है, तो वह केतु है। न तो उसका अपना शरीर है, न स्पष्ट रूप है, फिर भी उसका असर जीवन को भीतर तक झकझोर देता है। कहा जाता है कि जहां राहु भोग, लालसा और सांसारिक मोह का प्रतीक है, वहीं केतु त्याग, विरक्ति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रह है। सवाल यह उठता है कि जो ग्रह स्वयं राक्षस योनि से उत्पन्न हुआ, वही मुक्ति का मार्गदर्शक कैसे बन गया? और साल 2026 में केतु की स्थिति क्यों लोगों के लिए जरूरी है, आइए इसे पौराणिक कथा और ज्योतिषीय दृष्टि से समझते हैं।

Ketu Gochar 2026: केतु का जन्म और रहस्य

पुराणों के अनुसार, समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं में अमृत का वितरण हो रहा था, तब स्वर्भानु नामक दैत्य छल से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर वाला भाग बना राहु और धड़ वाला भाग कहलाया केतु। यहीं से केतु को 'राक्षस ग्रह' कहा गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केतु ने भी अमृत का अंश ग्रहण किया था। यही कारण है कि उसमें दैत्यत्व के साथ-साथ दैवीय चेतना भी समाहित हो गई।

Ketu Gochar 2026: राक्षस होते हुए भी मोक्ष का कारक क्यों?

केतु की राक्षसी उत्पत्ति नकारात्मक नहीं, बल्कि भौतिक भ्रम और अहंकार का प्रतीक मानी जाती है। अमृत के प्रभाव के कारण केतु सांसारिक सुखों से ऊपर उठने की क्षमता देता है। ज्योतिष के अनुसार, केतु पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह ग्रह है जो जीवन में अचानक अलगाव, असंतोष या खालीपन की अनुभूति कराता है। लेकिन यही खालीपन व्यक्ति को भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है।

केतु जिस भाव या राशि में बैठता है, वहां व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि भौतिक उपलब्धियां स्थायी नहीं हैं। वह सुखों से विरक्ति और अनुभवों से ज्ञान की ओर ले जाता है। कठिन परिस्थितियां, मानसिक उलझनें और अकेलापन ये सब केतु की देन हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं से आत्मा परिपक्व होती है। यही परिपक्वता मोक्ष की पहली सीढ़ी मानी जाती है।

केतु गोचर 2026: क्या है खास बदलाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, केतु 25 जनवरी 2026 को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण से निकलकर प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। यह गोचर कुछ राशियों के लिए चुनौतियां बढ़ा सकता है, लेकिन वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय गोल्डन टाइम की शुरुआत माना जा रहा है। केतु का यह प्रभाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होगा, जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे थे।

वृषभ राशि: अधूरी इच्छाएं होंगी पूरी

वृषभ राशि वालों के लिए केतु का यह गोचर बेहद शुभ रहने वाला है। लंबे समय से मन में दबी कोई इच्छा अब पूरी हो सकती है। इस दौरान आपका रुझान धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की ओर बढ़ेगा। निवेश को लेकर नई योजनाएं बनेंगी और वाहन या संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। विवाह योग्य जातकों के लिए शादी के संकेत हैं और घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। सेल्स, मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे। निवेश से लाभ और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय नई उम्मीद और सफलता का संकेत दे रहा है।

सिंह राशि: अटके काम होंगे पूरे, नौकरी के नए अवसर

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, जो भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परिवार के साथ मिलकर आप नए बिजनेस या योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी और विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। सबसे बड़ी राहत यह होगी कि लंबे समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी, वे अब तेजी से पूरे होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाहा अवसर मिल सकता है और किसी बड़ी समस्या का समाधान भी निकल सकता है। मानसिक रूप से आप खुद को हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे।

वृश्चिक राशि: करियर को मिलेगी नई दिशा

वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु का यह गोचर करियर के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकता है। नई नौकरी के योग बन रहे हैं। जो लोग साझेदारी में काम करते हैं, उन्हें अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। यह समय करियर को नई दिशा देने, प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने का संकेत देता है। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ मिलकर संपत्ति या बड़े निवेश की योजना बन सकती है। कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

राहु और केतु का संतुलन ही जीवन का सत्य

ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु बांधता है, केतु मुक्त करता है। राहु हमें दुनिया से जोड़ता है, महत्वाकांक्षा देता है, जबकि केतु उन बंधनों को काटता है। 2026 में केतु यह संदेश देता है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर शांति नहीं है, तो रास्ता बाहर नहीं, अंदर है। यही कारण है कि केतु को भय का नहीं, बोध का ग्रह माना गया है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

