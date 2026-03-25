Ketu Gochar 2026: सूर्य की राशि में रहकर सूर्य के ही नक्षत्र में जाएंगे केतू, पढ़ें कौन सी राशियों पर होंगे अच्छे बदलाव
Ketu nakshtra parivartan: केतु अब सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं। यह बदलाव जब हो रहा है जब केतु सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में ही हैं। ऐसे में इस बदलाव के कारण कई राशियों की लाइफ में अच्छे बदलाव आएंगे।
Ketu Nakshatra Gochar: मार्च के आखिर में केतु का एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपको बता दें कि केतु का नक्षत्र गोचर इस बार 29 मार्च को कामदा एकादशी के दिन हो रहा हैं। केतु अब सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं। यह बदलाव जब हो रहा है जब केतु सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में ही हैं। ऐसे में इस बदलाव के कारण कई राशियों की लाइफ में अच्छे बदलाव आएंगे। आपको बता दें कि केतु छाया ग्रह हैं। अपने ही नक्षत्र 'मघा' में प्रवेश कर रहा है आइए जानते हैं, इनके बदलाव से किन राशियों पर असर होगा। केतु आपको सभी से अलग कर देता है, वो सिखाता है कि आपको किसी से मोह और लगान नहीं रखना। अगर आपकी कुंडली में अशुभ स्थान पर केतु होता है, तो यह आपका अलगाव करा देता है। केतु को खुश रखना है, तो किसी पर भी अपना लाड़ ना दिखाएं। मन में शांत रहें। पूजा पाठ में मन लगाएं।
मेष राशि पर क्या प्रभाव
केतु का नक्षत्र गोचर मेष राशि के लिए केतु अच्छे प्रभाव लाएंगे। बिजनेस में आपको प्रॉफिट होने के साथ आगे बढ़ने की भी संभावना बन रही है। इसलिए खास ध्यान रखें। आत्मविश्वास से भी आपको प्रोफेशनल लाइफ में मौके मिलेंगे। आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इस राशि के लोगों के पहले के समय से रुके हुए कामों के बन जाने का बदलाव आएगा। आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेहतर होगी।
सिंह राशि पर क्या प्रभाव
केतु का गोचर सिंह राशि के नक्षत्र में हो रहा है, इसलिए आपको धन समृद्धि मिलेगी। शनि की ढैय्या का असर होने के कारण आपको सावधान रहना होगा। पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपकी इनकम पहले से अच्छी होगी। समाज में आपको सभी सम्मान देंगे।
धनु राशि पर क्या असर
यह समय धनु राशि वालों के लिए एकस साथ दो जगह अच्छी खबर मिलेगी। आपको प्रोफेशनल लाइफमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा साथ ही पर्सनल लाइफ में भी लाभ होगा। आपको पर्सनल लाइफ में इस समय लाभ हो सकता है। विवाह आदि के योग बन रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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