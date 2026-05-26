29 मई से केतु इन 5 राशियों के जीवन में लाएंगे अचानक बदलाव, जानें किसे मिलेगा फायदा
Ketu Nakshatra Pad Gochar: केतु का मघा नक्षत्र के कई चरणों में गोचर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मघा नक्षत्र का स्वामी स्वयं केतु है, इसलिए इस गोचर को केतु का 'स्व-नक्षत्र गोचर' कहा जाता है। जानें केतु मघा नक्षत्र पद गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।
Ketu Nakshatra Pad Gochar 2026 May: ज्योतिष शास्त्र में केतु बहुत प्रभावशाली और मायावी ग्रह माना गया है। केतु को दिल, अंतरात्मा और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है। केतु इस समय मघा नक्षत्र के गोचर में हैं और 29 मई 2026 को मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे और 1 अगस्त 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। केतु नक्षत्र पद गोचर कई राशियों के जीवन में अप्रत्याशित बदलाव लेकर आएगा। ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक पाप ग्रह माना जाता है लेकिन यह हमेशा बुरा फल नहीं देता है। यही कारण है कि केतु के नक्षत्र पद गोचर से कुछ राशियों की आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और कार्यों की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। जानें केतु नक्षत्र पद गोचर से किन राशियों को होगा लाभ-
मेष राशि-
मेष राशि वालों के लिए केतु का माघ नक्षत्र पद गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस समय आपको व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। कार्यस्थल पर अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।
2. मिथुन राशि-
मिथुन राशि के लिए केतु गोचर सौभाग्य लेकर आएगा। इस समय आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आकस्मिक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिश्तों में सुधार होगा।
3. सिंह राशि-
सिंह राशि के लिए केतु गोचर सुख-समृद्धि प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको केतु के प्रभाव से भूमि, भवन व वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश आपके अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।
4. तुला राशि-
तुला राशि वालों के लिए केतु गोचर आर्थिक योजनाओं में सफलता दिलाएगा। इस समय आपको सेहत पर नजर रखनी चाहिए। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है।
5. धनु राशि-
धनु राशि के लिए केतु गोचर सुखद रहेगा। इस समय आपके कार्यों की अड़चनें खत्म होंगी। नौकरी करने वाले जातकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। मनचाही यात्रा पर जा सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान