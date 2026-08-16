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केतु महादशा में क्यों खत्म होने लगता है चीजों से मोह? इन 6 राशियों के जीवन में आता है बड़ा बदलाव

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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केतु महादशा में चीजों से मोह क्यों कम होने लगता है? जानें मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए केतु कैसे बड़ा सकारात्मक बदलाव लाता है।

ketu mahadash effects
केतु महादशा

केतु महादशा जीवन में गहरे बदलाव का समय मानी जाती है। इस दौरान कई लोगों को लगता है कि उन्हें दुनिया चीजों से मोह कम होने लगा है। मन पुरानी आसक्तियों से दूर हटने लगता है और नई दिशा की ओर मुड़ता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह ग्रह परिवर्तन का कारक है। कुछ राशियों के लिए यह बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आता है, जबकि कुछ के लिए चुनौती भरा साबित हो सकता है।

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार केतु का प्रभाव

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कोई भी ग्रह सबके लिए अच्छा और सबके लिए बुरा नहीं होता है। कुछ लग्नों में केतु जीवन की सबसे अच्छी दशा परिवर्तन कराता है। केतु के बिना कोई बड़ा परिवर्तन और अच्छा परिवर्तन संभव ही नहीं है। तो वहीं केतु कुछ लग्नों में बहुत खराब रिजल्ट भी देता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन में केतु बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन कराता है। इसके उल्टा वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में खराब रिजल्ट देता है।

सारी राशियों और सारी स्थितियों में एक केतु का प्रभाव एक जैसा नहीं होता है। केतु केवल मोक्ष का ही ग्रह नहीं है, यह व्यवसायिक तौर पर भी बड़ा परिवर्तन कराता है। वहीं अगर केतु जातक की कुंडली में खराब स्थिति में होता है, तो नशे में ले जाता है, भयग्रस्त रखता है और बहुत तरीके की परेशानियां देता है।

केतु महादशा में मोह क्यों कम होता है?

केतु की प्रकृति वैराग्य की ओर ले जाने वाली होती है। इसकी महादशा में मन धीरे-धीरे सांसारिक सुखों से ऊपर उठने लगता है। पुरानी आदतें, रिश्ते और महत्वाकांक्षाएं पहले जैसी नहीं लगती हैं। व्यक्ति को लगता है कि बाहरी चीजें स्थायी खुशी नहीं दे सकती हैं। यही वजह है कि मोह कम होने लगता है। भीतर की शांति और आध्यात्मिक सोच बढ़ती है। यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे-धीरे आता है और जीवन की दिशा बदल देता है।

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इन 6 राशियों के लिए सकारात्मक बदलाव

मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए केतु महादशा अक्सर बड़ा और अच्छा परिवर्तन लेकर आती है। इन राशियों में केतु जीवन को नई दिशा देने का काम करता है। करियर में उन्नति, सोच में परिपक्वता और आत्मिक विकास देखने को मिल सकता है। केतु महादशा के दौरान इन जातकों की पुरानी रुकावटें हटती हैं और नया मार्ग खुलता है। केतु की कृपा से जीवन में स्थिरता और स्पष्टता मिलती है।

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अन्य राशियों को रहना चाहिए सावधान

वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए केतु की दशा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इन राशियों में केतु कभी-कभी भ्रम, डर या अस्थिरता पैदा करता है। गलत आदतों या नकारात्मक सोच की ओर झुकाव बढ़ सकता है। ऐसे समय में संयम रखना और सही मार्गदर्शन लेना जरूरी होता है। सावधानीपूर्वक फैसले लेने से नुकसान से बचा जा सकता है और दशा को संभाला जा सकता है।

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केतु से जीवन में आता है गहरा परिवर्तन

केतु केवल त्याग का ग्रह नहीं, बल्कि बड़े व्यावसायिक और व्यक्तिगत बदलाव का भी कारक है। इसकी महादशा में जीवन पुरानी लीक से हटकर नई राह पर चलने लगता है। सही स्थिति में यह आध्यात्मिक उन्नति और सफलता दोनों दे सकता है। इसलिए केतु महादशा को डर की बजाय समझदारी से अपनाना चाहिए। नियमित पूजा, सात्विक जीवन और धैर्य से यह अवधि जीवन को बेहतर बना सकती है।

केतु महादशा मोह को कम करके जीवन को नई दिशा देती है। 6 राशियों के लिए यह बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आती है, जबकि अन्य को सावधानी बरतनी चाहिए। सही समझ के साथ यह दशा जीवन को ऊपर उठा सकती है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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