12 दिन बाद 5 राशियों की मुश्किलें होंगी कम, केतु के नक्षत्र से निकलते ही सूर्य बदलेंगे हालात
Surya Nakshatra Transit 2026: 31 अगस्त को सूर्य केतु के नक्षत्र से निकलेंगे। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी में जाते ही 5 राशियों को खूब लाभ देने वाले हैं। जानें आखिर ये लकी राशियां कौन सी हैं?
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 31 अगस्त को ग्रहों के राजा सूर्य नक्षत्र बदलने वाले हैं। 17 अगस्त को ही सूर्य ने केतु के मघा नक्षत्र में प्रवेश किया है। आज से 13 दिन बाद सूर्य फिर से नक्षत्र बदलते हुए पूर्वा फाल्गुनी में जाएंगे। इस नक्षत्र का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार जैसे ही सूर्य शुक्र के नक्षत्र में आएंगे तो कुछ राशियों पर दोनों ही ग्रहों की बड़ी कृपा बरसने वाली है। इस नक्षत्र में सूर्य 13 सितंबर तक रहने वाले हैं और इसी बीच वो कई राशियों की जिंदगी को काफी हद तक ट्रैक पर वापस ले आएंगे। जानिए आखिर इस परिवर्तन का लाभ पाने वाली राशियां कौन सी हैं?
सूर्य नक्षत्र परिवर्तन से 5 राशियों को मिलेगा लाभ-
मेष राशि
31 अगस्त के बाद से मेष राशि वालों को जिंदगी ट्रैक पर आती दिखेगी। काम से जुड़ी चीजें धीरे-धीरे सही होती दिखेंगी। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों के जो काम अटके हुए थे वो अब धीरे-धीरे पूरे होते दिखेंगे। साथ ही आगे बढ़ने के भी कई मौके मिलते नजर आएंगे। कमाई के नए सोर्स भी मिल सकते हैं जिससे चीजें बेहतरी की ओर आगे बढ़ेंगी। काम बनते जाएंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अपनों के बीच क्वालिटी टाइम बीतेगा। बस इस बाक का ध्यान रखें कि 31 अगस्त के बाद से 13 दिनों तक कोई भी अहम फैसला नहीं लेना है।
कर्क राशि
सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन का लाभ कर्क राशि वालों को भी मिलेगा। 31 अगस्त से पैसों के मामले में बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं। अगर पैसों से जुड़ा कोई मामला उलझा हुआ था तो अब उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। नौकरीपेशा लोग अगर अभी काम को लेकर प्रेशर महसूस कर रहे हैं तो चीजें आगे चलकर संभलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं घर का माहौल भी पहले से ज्यादा खूबसूरत होगा। अपनों के बीच अच्छा समय बीतेगा। बस इस दौरान अपने खर्चे और बचत के बीच सही तरीके से बैलेंस बनाकर चलें।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों को सर्य नक्षत्र परिवर्तन का लाभ 31 अगस्त से मिलेगा। इस राशि के जातक काम के दौरान सही फैसले ले पाएंगे। वहीं इनके काम करने का अंदाज सीनियर्स को काफी पसंद आएगा। अपने काम के दम पर इनकी अलग पहचान बन सकती है। इसी बीच पुराने निवेश से अच्छा-खासा फायदा मिलेगा। रिश्तों में चल रही गलतफहमियां भी धीरे-धीरे दूर हो जाएंगी। कुल मिलाकर जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातक भी आज से 12 दिन बाद करियर और बिजनेस से जुड़े मामलों में अच्छा बदलाव देख सकते हैं। जिन चीजों को लेकर मन में उलझन है वो धीरे-धीरे क्लियर होती जाएंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पैसों के मामले में चीजें पहले से बेहतर होंगी। सुधार के संकेत हैं। काम में आप सफल रहेंगे। मन खुश रहेगा। घर-परिवार के लिए अच्छे से समय निकाल पाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी के साथ पैसों का लेनदेन ना करें।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए भी 31 अगस्त के बाद का समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। नौकरी में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। काम से जुड़ी चीजों में सही दिशा मिलती हुई दिखाई देगी। अगर कहीं निवेश का मन बना रहे हैं तो चीजें एक बार चेक करके ही आगे का फैसला लें। अच्छी बात ये है कि घर-परिवार का पूरा-पूरा साथ मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोग नए लोगों से मिल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जिन चीजों से मन परेशान हो रहा है वहां बस धैर्य रखना है क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र