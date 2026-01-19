Ketu gochar 2026: जनवरी में केतु का खास गोचर, किसके लिए शुभ, किसके काम बिगाड़ेगा, जानें केतु कैसे डालता है असर

संक्षेप: ketu gochar January 2026:केतु नए साल में पद नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, यह पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में जाएगा। इस गोचर का सभी राशियों पर असर होगा। कुछ राशियां इससे लाभ पाएंगे, तो कुछ राशियों के लिए केतु के चैलेंज आपको प्रभावित करेंगे।

केतु नए साल में पद नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, यह पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में जाएगा। इस गोचर का सभी राशियों पर असर होगा। कुछ राशियां इससे लाभ पाएंगे, तो कुछ राशियों के लिए केतु के चैलेंज आपको प्रभावित करेंगे। यहां हम आपको बताएंगे कि केतु कैसे प्रभावित करता है और केतु का किन राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ेगा।

कैसे केतु आपको प्रभावित करता है केतु आपको करियर में आगे बढ़ने पर परेशानियां खड़ी करता है। परिवार में रिलेशनशिप खराब करता है। इससे परिवार में लोग आपसे असहमत होते हैं और फिर झगड़े शुरू होते हैं। परिवार से अलग, तलाक आपको मिलता है। -केतु का मानसिक तौर पर भी आप पर प्रभाव पड़ता है,ये आपको कंफ्यूजन में रखता है। आपको तनाव बैचेनी और डिप्रेशन देता है। -अगर केतु गलत जगह है तो आपको हार्ट की बीमारी और मानसिक बीमारी, कैंसर, पाचन तंत्र को खराब करता है और आपका नर्वस सिस्टम खराब करता है। कुछ लोग टॉक्सिक चीजों का सेवन करने लगते हैं, दैसे एल्कोहल, वीड और सिगरेट का सेवन करते हैं।पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब करता है केतु-ऐसा कहा जाता है कि केतु आपके पिछले जन्म के कर्मों का बोक्षा ढ़ोता है। आपके आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन आपके साथ दिक्कते भी आएंगीं।

किन राशियों पर केतु का अच्छा प्रभाव सिंह राशि में केतु विराजमान है, इसलिए इसके नक्षत्र परिवर्तन का इस राशि पर प्रभाव होगा। आपको संतान से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। ऑफिस में आपके लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा वृष राशि वालों को लाभ होगा। परिवार में सभी से अच्छी बनेग और परिवार का सहयोग आपको मिलगेा। नौकरी बिजनेस भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिकराशि वालों को आर्थिक लाइफ में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपके लिए बिजनेस में लाभ के योग हैं।

किन राशियों पर केतु का बुरा प्रभाव आपको फिलहाल नौकरी के लिए आपको वेट करना होगा। काम में अड़चनें आएंगी। पैसों के लेनदेन में आपके लिए समस्याएं रहेंगी, इसलिएसोच समझक पैसा दें। तुला राशि वालों े लिए खर्च को लेकर थोड़ा अलर्ट होना होगा। इस समय निवेश सोच समझकर करें। लवलाइफ में इससे दिक्कतें आ सकती हैं। मिथुन राशि वालों को केतु के कारणबिजनेस और लवलाइफ में समस्याएं आएंगी। आपको इनमें सतर्कता बरतनी होगी।