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Bhimshila Kedarnath: प्रलय में जो पत्थर बना केदारनाथ मंदिर की ढाल, कपाट खुलते ही फिर शुरु हुई इसकी चर्चा

Apr 22, 2026 09:53 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Kedarnath Bhimshila Miracle Story: केदारनाथ मंदिर के कपाट आज खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के साथ ही एक बार फिर से चमत्कारी भीमशिला को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। साल 2013 में आए आपदा के दौरान भीमशिला ने मंदिर के लिए ढाल का काम किया था। 

Bhimshila Kedarnath: प्रलय में जो पत्थर बना केदारनाथ मंदिर की ढाल, कपाट खुलते ही फिर शुरु हुई इसकी चर्चा

Kedarnath Mandir Bhimshila Story: केदारनाथ मंदिर के कपाट आज खुल चुके हैं और अब श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। इस पवित्र धाम में पहुंचे लोग मंदिर के पीछे मौजूद एक पत्थर को भी पूजते हैं, जिसे भीमशिला कहा जाता है। ये बहुत बड़ा पत्थर है जोकि केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे मौजूद है। इसे लोगों की आस्था के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लोग इसे बाबा केदार का चमत्कार मानते हैं। आज केदारनाथ मंदिर के ओपनिंग के खास मौके पर जानें भीमशिला से जुड़ी खास कहानी के बारे में जिसने लोगों की आस्था और विश्वास को और भी मजबूत बनाया है।

भीमशिला की कहानी

साल 2013 में केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई और उसी समय भूस्खलन भी हुआ, जिसकी वजह से आसपास का पूरा इलाका तहस नहस हो गया। चारों तरफ तेज बहाव के साथ पानी और मलबा आ रहा था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता जा रहा था। ठीक इसी दौरान केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा सा पत्थर आकर रुक गया जिसे आज लोग भीमशिला के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस भयंकर आपदा के दौरान इस पत्थर ने ढाल की तरह काम किया और पानी व मलबे के तेज बहाव को मंदिर से टकराने से रोक लिया। इस पत्थर के चलते ही मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसी वजह से लोग इसे चमत्कार के रूप में देखते और पूजते हैं।

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लोगों की आस्था से जुड़ी मान्यता

लोगों का मानना है कि इतने बड़े पत्थर का मंदिर के ठीक पीछे आकर इस तरह से रुक जाना कोई आम बात नहीं है। कई लोग इसे भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे महाभारत के भीम से भी जोड़कर देखते हैं और इसी वजह से इसका नाम भीमशिला पड़ा। बता दें कि केदारनाथ का इतिहास पांडवों से ही जुड़ा हुआ है।

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क्यों खास मानी जाती है भीमशिला?

भीमशिला अब केदारनाथ धाम की आस्था का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। जो भी लोग केदारनाथ दर्शन के लिए आते हैं वो इस पत्थर को पूजते जरूर हैं और अपने अंदाज में इसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। लोगों की आस्था इतनी अटूट है कि इस पत्थर के सामने खड़े होकर ही लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। लोगों का विश्वास है कि यहां पर सच्चे मन से मांगने पर हर मनोकामना पूरी होती है। इस पत्थर को देखकर लोगों का विश्वास और भी मजबूत होता है कि मुश्किल समय में भगवान शिव किसी ना किसी रूप में मदद करने जरूर पहुंचते हैं।

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Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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