Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Kedarnath Mandir Closed for 6 Months, Puja to be Held in Ukhimath
केदारनाथ के कपाट बंद, 6 माह तक उखीमठ में होगी पूजा

केदारनाथ के कपाट बंद, 6 माह तक उखीमठ में होगी पूजा

संक्षेप: केदारनाथ धाम, भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और हिमालय की ऊंचाई पर बसा होने के कारण प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। केदारनाथ धाम में हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। 

Thu, 23 Oct 2025 09:34 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

केदारनाथ धाम, भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह धाम उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और हिमालय की ऊंचाई पर बसा होने के कारण प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। केदारनाथ धाम में हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। सर्दियों में, भारी बर्फबारी और कठिन मौसम के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस साल 2025 में, केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर को, भाई दूज के दिन बंद कर दिए गए। यह तिथि हिंदू पंचांग और ज्योतिष गणना के आधार पर तय की जाती। जब मंदिर बंद रहता है, तब भगवान की पूजा उखीमठ में होती है, जहां रावल और पुजारी विशेष अनुष्ठानों के साथ देवता की आराधना करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है।

कपाट बंद होने की प्रक्रिया

केदारनाथ के कपाट बंद करने की प्रक्रिया में कई धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। इस वर्ष, 2025 में कपाट बंद करने की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हुई। इस दिन, भकुंट भैरव की पूजा के बाद मंदिर के गर्भगृह से स्वयंभू लिंग के ठीक ऊपर स्थापित सोने का छत्र और कलश उतार दिया गया था। इसके बाद, केदारनाथ के रावल (मुख्य पुजारी) और अन्य पुजारियों ने विशेष पूजा अर्चना की।

शीतकालीन पूजा स्थल: उखीमठ

जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं, तो भगवान केदारनाथ की पूजा उखीमठ में होती है। यह स्थान रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यहां केदारनाथ के रावल और अन्य पुजारी भगवान केदारनाथ की पूजा करते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है और सर्दियों में श्रद्धालुओं के लिए पूजा का यह स्थान महत्वपूर्ण है।

कब खुलेंगे कपाट-

केदारनाथ का मंदिर कब खुलेगा, यह महाशिवरात्रि के दिन तय किया जाता है। यह तारीख पंचांग और शुभ समय देखकर चुनी जाती है। उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारी और बद्री-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) मिलकर यह तय करते हैं कि कपाट कब खुलेंगे।

ये भी पढ़ें:आयुष्मान योग में भाई दूज, बहनें राहुकाल में न करें पूजा, जानें तिलक करने का शुभ
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Kedarnath Kedarnath Dham Kedarnath Yatra अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने