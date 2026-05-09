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Kedarnath Dham: केदारनाथ धाम में शिवलिंग का आकार त्रिकोण क्यों है? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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केदारनाथ धाम में शिवलिंग का आकार त्रिकोण क्यों है? जानिए महाभारत काल की वह पौराणिक कथा जिसमें भीम के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप धारण किया था। त्रिकोणीय शिवलिंग का रहस्य, पंचकेदार और केदारनाथ की दिव्यता इस लेख में विस्तार से पढ़ें।

Kedarnath Dham: केदारनाथ धाम में शिवलिंग का आकार त्रिकोण क्यों है? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा

केदारनाथ धाम चार धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमालय की गोद में स्थित यह पावन धाम भगवान शिव का प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग, यहां शिवलिंग गोलाकार नहीं बल्कि त्रिकोणीय यानी त्रिभुजाकार है। इस अनोखे आकार के पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है, जो भक्ति, अहंकार और दिव्य लीला का अद्भुत मिश्रण है।

केदारनाथ शिवलिंग का त्रिकोणीय आकार

केदारनाथ का शिवलिंग लगभग 12 फीट ऊंचा और चौड़ा है। यह स्वयंभू यानी प्राकृतिक रूप से प्रकट माना जाता है। त्रिकोणीय आकार त्रिदेव - ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिगुण - सत्त्व, रजस, तमस का प्रतीक है। वास्तु शास्त्र में त्रिकोण आकार ऊर्जा को केंद्रित और स्थिर करने वाला माना जाता है, जिससे भक्तों को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति होती है।

महाभारत के बाद पांडवों की तपस्या

महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को अपने कुल के विनाश का गहरा पछतावा हुआ। पापों से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकले। शिवजी पांडवों से क्रोधित थे, क्योंकि युद्ध में लाखों निर्दोषों की जान गई थी। उन्होंने पांडवों से छिपने के लिए नंदी बैल का रूप धारण कर लिया।

भीम और बूढ़े बैल की लीला

भीम, जो अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, शिवजी को बैल के रूप में पहचान गए। जब बैल भूमि में समाने लगा, तो भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली। लेकिन बैल पूरी तरह धरती में समा गया। केवल उसकी पीठ का हिस्सा ऊपर रह गया। यही पीठ आज केदारनाथ में त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है।

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पंचकेदार का निर्माण

हनुमान जी ने भीम को बताया कि शिवजी के अन्य अंग अलग-अलग स्थानों पर प्रकट हुए हैं।

पूंछ - तुंगनाथ

मुख - रुद्रनाथ

नाभि - मध्यमहेश्वर

बाल - कल्पेश्वर

इन पांचों स्थानों को मिलाकर पंचकेदार कहा जाता है। चार धाम यात्रा 2026 में केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालु इन पंचकेदारों की यात्रा को अत्यंत पुण्यदायी मानते हैं।

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आध्यात्मिक और वास्तु महत्व

त्रिकोणीय शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है। यह आकार ऊर्जा को संतुलित रखता है और भक्तों में आध्यात्मिक जागरण पैदा करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, त्रिकोण आकार नकारात्मक ऊर्जा को रोककर सकारात्मक वातावरण बनाता है। केदारनाथ में इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से भक्तों को पापों से मुक्ति और नई ऊर्जा प्राप्त होती है।

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केदारनाथ का त्रिकोणीय शिवलिंग घमंड के त्याग और भक्ति की विजय का प्रतीक है। चारधाम यात्रा 2026 में केदारनाथ पहुंचने वाले हर भक्त को इस कथा से सीख लेनी चाहिए कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से ही शिव कृपा प्राप्त होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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