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Kedarnath Dham: केदारनाथ की आपदा में लुप्त हुआ ये अनोखा कुंड, शिव नाम के जाप से यहां होती थी पानी में हलचल

Apr 25, 2026 11:24 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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केदारनाथ मंदिर से मात्र 500 मीटर दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित रेतस कुंड का पानी शिव नाम का जाप करने से प्राकृतिक रूप से उबलने लगता था और बुलबुले उठने लगते थे। यह कुंड 2013 की आपदा के बाद लुप्त हो गया। लेकिन इसके रहस्य आज भी आध्यात्मिक अनुभव देते हैं।

Kedarnath Dham: केदारनाथ की आपदा में लुप्त हुआ ये अनोखा कुंड, शिव नाम के जाप से यहां होती थी पानी में हलचल

उत्तराखंड की पावन भूमि देवताओं का निवास स्थल मानी जाती है। यहां के प्राचीन मंदिर और रहस्यमय स्थान भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव कराते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु एक अनोखे स्थल के बारे में जरूर सुनते हैं - रेतस कुंड। केदारनाथ मंदिर से मात्र 500 मीटर दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित यह कुंड अपनी चमत्कारिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध रहा है। हालांकि, 2013 की भयावह आपदा में यह कुंड लुप्त हो गया, फिर भी इसके प्रति भक्तों की आस्था आज भी अटूट है।

रेतस कुंड की पौराणिक कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रेतस कुंड का निर्माण देवी रति के आंसुओं से हुआ था। जब भगवान कामदेव भगवान शिव के क्रोध से भस्म हो गए, तो उनकी पत्नी रति शोक में व्याकुल होकर रोती रहीं। उनके आंसुओं का फव्वारा इसी स्थान पर गिरा, जिससे यह कुंड अस्तित्व में आया। स्थानीय मान्यता है कि इस कुंड का जल पीने से भक्त को शिव की दिव्य कृपा प्राप्त होती है और वह शिव स्वरूप की अनुभूति करता है।

शिव नाम जाप पर पानी में हलचल

रेतस कुंड की सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि, जब कोई भक्त कुंड के पास खड़े होकर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप या जयकारा लगाता था, तो कुंड का पानी प्राकृतिक रूप से उबलने लगता था और बुलबुले उठने लगते थे। भक्तों की मान्यता थी कि जब पानी में बुलबुले उठते हैं, तब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुंड के उत्तर में स्फटिक लिंग और पूर्व में सात पदों वाला तीर्थ भी था, जहां बर्फ के बीच तप्त जल का अद्भुत संयोग देखने को मिलता था। यह दृश्य भक्तों में गहरी श्रद्धा जगाता था।

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2013 की आपदा में लुप्त हो गया कुंड

साल 2013 में केदारनाथ घाटी में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। भारी बारिश, बादल फटने और बाढ़ ने कई कुंडों और पवित्र स्थलों को नष्ट कर दिया। रेतस कुंड भी इसी आपदा में लुप्त हो गया। केदारनाथ मंदिर खुद तो बच गया, लेकिन आसपास के कई प्राचीन स्थल और कुंड बाढ़ की भेंट चढ़ गए। आपदा के बाद भी भक्तों की आस्था कम नहीं हुई। आज भी कई श्रद्धालु उस स्थान पर पहुंचकर शिव का जाप करते हैं और पुरानी कथाओं को याद करते हैं।

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आस्था का अटूट विश्वास

रेतस कुंड भले ही भौतिक रूप से लुप्त हो गया हो, लेकिन इसके प्रति भक्तों का विश्वास आज भी जीवंत है। चारधाम यात्रा 2026 के दौरान केदारनाथ पहुंचने वाले यात्री इस स्थान की कथा सुनकर भावुक हो जाते हैं। यह कुंड हमें याद दिलाता है कि आस्था की शक्ति भौतिक अस्तित्व से परे होती है। भगवान शिव की कृपा उन भक्तों पर बनी रहती है जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं।

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चारधाम यात्रा में केदारनाथ का महत्व

केदारनाथ धाम भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां की यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन भक्तों को आध्यात्मिक शांति और शक्ति प्रदान करती है। रेतस कुंड जैसी कथाएं यात्रा को और भी रोचक और स्मरणीय बनाती हैं। यात्रा के दौरान भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय परंपराओं का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें और सच्ची श्रद्धा के साथ दर्शन करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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