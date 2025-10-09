karwa mata ki aarti : पढ़ें करवा माता की आरती ओम जय करवा माता

karwa mata ki aarti: 10 अक्टूबर 2025 में करवा चौथ मनाया जा रहा है। इस दिन करवा माता की आरती की जाती है। इस दिन सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर गणेश जी की आरती की जाती है। उसके बाद आप शिव और मां पार्वती और फिर करवा माता की आरती कर सकते हैं।

10 अक्टूबर 2025 में करवा चौथ मनाया जा रहा है। इस दिन करवा माता की आरती की जाती है। इस दिन सबसे पहले गणेश जी का पूजन कर गणेश जी की आरती की जाती है। उसके बाद आप शिव और मां पार्वती और फिर करवा माता की आरती कर सकते हैं। करवा चौथ की कथा पढ़ने के बाद यह आरती की जाती है। यहां आप गणेश जी और करवा माता की आरती पढ़ सकते हैं।

Ganesh Ji ki aarti Lyrics in hindi

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी।

माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी॥ जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

पान चढ़े फल चढ़े, और चढ़े मेवा।

लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया।

बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

'सूर' श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी।

कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी॥

जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥

करवा चौथ माता की आरती: Chauth Mata Ki Aarti ।।

ॐ जय कारवा माता, तेरी जय करवा माता। सदा सुहागन का वर तुमसे ही माता।।1।। ॐ जय कारवा माता-2

सभी सुहागन मैया, तुमको ही ध्‍याये। मैया तुमको ही ध्याये....

अपनी सुहाग की लंबी, उम्र का वर पाए।।2।। ॐ जय कारवा माता

व्रत सुहाग के नाम का, सबने आज किया। मैया सबने आज किया..

एक साथ हम देखें, चंदा और पिया।।3।। ॐ जय कारवा माता

रात सुहागो वाली आज मां आयी है। मैया आज मां आयी है....

तेरे नाम की मैया ज्योति जलायी है।।4।। ॐ जय कारवा मैया

सती नारी के लिए तो पति परमेश्वर है। मैया पति परमेश्वर है....

स्वर्ग से भी मां सुंदर होता फिर घर है।।5।। ॐ जय कारवा माता

बिना वर की रहूं मां सदा सुहागन मैं। मैया मां सदा सुहागन में....

हर एक वर्ष यूंही करूं तेरा वंदन मैं।।6।। ॐ जय कारवा माता

करने को मां पूजा थाल सजाया है। मैया थाल सजाया है....

दिन ये सुहागो वाला मैंने पाया है।।7।। ॐ जय कारवा माता

करवा मैया को जो नारी है ध्याये। मैया जो नारी है ध्याये....

सदा सुहागन का वर वो तो है पाये।।8।। ॐ जय कारवा माता

ॐ जय कारवा माता, तेरी जय करवा माता।