Karwa chauth suhag daan: करवा माता और गौरा मां से सुहाग दान कैसे लें, बीमार हैं तो क्या करें
Karwa chauth ki puja kaise karein: करवा माता से सुहाग लेना इस व्रत में बहत जरूरी होता है। आइए जानें कैसे लेते हैं।
आज देशभर में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। सरगी से व्रत शुरू होता है और चांद देखकर व्रत खत्म होता है। सरगी खाते समय श्रृंगार होना चाहिए और किसी को सफेद कपड़ों का दान ना करें। करवा चौथ पर करवा माता और गणेश जी और गौरा मां की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। इस व्रत में करवा माता की फोटो, गणपति और गौरा मां की मूर्ति रखते हैं। अगर गौरा मां की मूर्ति ना हो तो प्रतीकात्मक पांच मिट्टी की गोलियां बनाकर गौरा मां को रखा जाता है। मां गौरा की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। कहानी सुनने और करवा फेरने के बाद मां गौरा से सुहाग लेने की कामना की जाती है। इसके लिए सुहाग की सभी सामग्री को गौरा माता को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद सिंदूर लेकर गौरा माता पर सात बार सीधे हाथ की उंगली से अर्पित करें। सिंदूर को करवा माता को भी सात बार अर्पित करें। अब अर्पित करने के बाद मां गौरा से सिंदूर दान लिया जाता है। इसमें इस नियम को समझ लें कि अगर आपने सात बार सिंदूर अर्पित किया है तो आप माता से 5 बार ही सिंदूर ले सकती हैं, दो बार का सिंदूर उधार छोड़ देना चाहिए। सिंदूर लेने के लिए अपनी चुनरी को सीधे हाथ में पकड़कर मां को चढ़ाए सिंदूर में से पांच बार सिंदूर लेकर अपनी मांग में लगाएं। इसे सिंदूर दान या सुहाग दान लेना कहते हैं। अधिकतर ऐसे व्रतों में जैसे हरतालिका तीज आदि में सिंदूर दान लेने की परंपरा है। इसलिए कथा पढ़ने के बाद सिंदूर दान लेना चाहिए।
अगर बीमार हैं तो व्रत ना करें
बालक, वृद्ध और रोगी को सनातन और गर्भवती स्त्री को पूजा के नियम और व्रत में बालक इनको छूट मिली हुई है.इसलिए इन लोगों को पूजा में परेशान नहीं होना है। इन लोगों के लिए नियम नहीं है। इसलिए अगर बीमार हैं और व्रत करने की स्थिति में नहीं हैं तो आपको व्रत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए शास्त्रों में साफ वर्णन है कि अगर कोई बीमार है तो वह व्रत ना रखें।
कुवांरी कन्याओं को कैसे व्रत करना है
कुवांरी कन्याएं जिनका रिश्ता हुआ है वो पहली बार व्रत नहीं रख सकती है। क्योंकि इस बार अधिकमास लगा है, जिसमें नया व्रत शुरू नहीं करते हैं। लेकिन भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए सरगी की जरूरत नहीं, ऐसी कन्याएं छलनी से चंद्रमा को ना देखें। इससे पहले ही व्रत खोल सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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