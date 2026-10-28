Karwa Chauth Wishes: करवा चौथ पर पति को भेजें प्यार भरे ये मैसेज, पढ़कर चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान
करवा चौथ 2026 पर पति-पत्नी को प्यार भरे संदेश भेजकर इस त्योहार को खास बनाएं। यहां पढ़ें पति के लिए रोमांटिक विशेज, पत्नी के लिए प्यार भरे मैसेज, अपनों के लिए शुभकामना संदेश और WhatsApp स्टेटस। इन खास संदेशों के जरिए अपने रिश्ते में प्यार, विश्वास और अपनापन बढ़ाएं और करवा चौथ की शुभकामनाएं दें।
Karwa Chauth Wishes: करवा चौथ पर अगर आप अपने पति को कुछ खास अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहती हैं, तो इस बार सिर्फ हैप्पी करवाचौथ लिखकर मैसेज न भेजें। अपने दिल की बात ऐसे शब्दों में कहें, जो आपके रिश्ते को और खास बना दें। करवाचौथ पति-पत्नी के प्यार, विश्वास और साथ का त्योहार है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रखती हैं। वहीं, पति भी अपनी पत्नी को प्यार भरे संदेश भेजकर इस दिन को खास बना सकते हैं। अगर आप भी करवाचौथ पर WhatsApp, Facebook या Instagram के जरिए अपनों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो ये संदेश आपके काम आ सकते हैं।
पति के लिए करवाचौथ के खास मैसेज
1. मेरी हर खुशी की वजह तुम हो और मेरी हर दुआ में तुम्हारा नाम है। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ बना रहे। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।
2. चांद का इंतजार आज है, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रोशनी तुम हो। बस यूं ही मेरा हाथ थामे रखना। हैप्पी करवा चौथ!
3. जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाए, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम न हो। हर जन्म में तुम्हारा साथ मिले, बस यही मेरी दुआ है।
4. आज चांद से यही मांगती हूं कि हमारे रिश्ते में हमेशा प्यार, भरोसा और खुशियां बनी रहें। हर मुश्किल में हम एक-दूसरे का सहारा बनें।
पत्नी को भेजें ये रोमांटिक करवा चौथ विशेज
5. तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तुम्हारी मुस्कान हमेशा बनी रहे। करवाचौथ मुबारक!
6. तुम्हारे साथ जिंदगी का हर दिन खास लगता है। इस करवाचौथ पर बस इतना कहना है कि तुम्हारा साथ मेरे लिए किसी भी तोहफे से बढ़कर है।
7. चांद आज रात निकलेगा, लेकिन मेरी दुनिया तो तुम्हारी मुस्कान से रोशन होती है। हमेशा खुश रहो और यूं ही मेरा साथ निभाती रहो।
करवाचौथ पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश
8. करवाचौथ का चांद आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार और विश्वास हमेशा बना रहे। करवाचौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।
9. आपके रिश्ते में हर दिन नई खुशियां आएं। साथ कभी न छूटे और जिंदगी का हर सफर प्यार से भरा रहे। आप सभी को करवाचौथ की शुभकामनाएं।
10. चांद की रोशनी, अपनों का साथ और रिश्तों में मिठास बनी रहे। करवाचौथ का यह त्योहार आपके जीवन में सुख और खुशहाली लेकर आए।
करवाचौथ WhatsApp स्टेटस के लिए छोटे मैसेज
- चांद का इंतजार है, क्योंकि आज दुआ भी तुम्हारे नाम है।
- तुम्हारा साथ ही मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है।
- करवा चौथ का चांद और तुम्हारा साथ, दोनों मेरे लिए खास हैं।
- हर जन्म में तुम्हारा साथ मिले, मेरी बस यही दुआ है।
- प्यार, भरोसा और साथ बना रहे। करवा चौथ मुबारक!
करवाचौथ पर अपने पार्टनर को भेजा गया एक छोटा सा संदेश भी इस दिन को यादगार बना सकता है। आप इन मैसेज को WhatsApp स्टेटस, सोशल मीडिया पोस्ट या निजी संदेश के तौर पर भेज सकते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि