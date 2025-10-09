Karwa Wishes: करवा चौथ की इन टॉप 10 मैसेज से भेजें अपने पार्टनर को बधाई, रिश्ता होगा मजबूत

Karwa Chauth Wishes in Hindi: करवा चौथ की अपनों को इन 10 चुनिंदा मैसेज को भेजकर आप अपने पार्टनर के साथ अपनों को बधाई भेज सकते हैं। यहां देखें करवा चौथ शुभकामना संदेश।

Karwa Chauth 2025 SMS and Messages in Hindi: 10 अक्तूबर, शुक्रवार को करवा चौथ व्रत रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत प्रेम व समर्पण का प्रतीक माना गया है। इस दिनसुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु क लिए पूरे दिन अन्न व जल ग्रहण किए बिना व्रत करती हैं और शाम को भगवान शिव व माता पार्वती के साथ करवा माता की पूजा करती हैं। चंद्रोदय के बाद व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ की पति-पत्नी या लव पार्टनर एक-दूसरे को बधाई देते हैं। आप भी इन खास मैसेज से भेज सकते हैं करवा चौथ की बधाई।

1. करवा चौथ का ये त्योहार

लाए आपके जीवन में खुशियां हजार

यही दुआ है हमारी

हर बार मनाएं हम यह त्योहार

सलामत रहे आप और आपका परिवार

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं 2025 2. माथे पर बिंदिया चमकती रहे

हाथों में चूड़ियां खनकती रहें

पैरों में पायल बजती रहे

पिया संग आपकी बेला सजती रहे

हैप्पी करवा चौथ 2025 3. सातों जन्म में हम आप

हर पल निभाएंगे साथ

सुख-दुख की घड़ी में

एक-दूसरे के साथ रहेंगे साथ

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं 2025 4. चांद की पूजा करके

दुआ करती हूं आपकी सलामती की

आपको लग जाए हमारी उमर

यही है करवा चौथ के दिन की कामना

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं 2025 5. पूरा दिन रखना है व्रत

पिया जल्दी घर आएं यही है आस

पिया के हाथों से पानी पीकर

पूरा होगा करवा चौथ का व्रत

इसलिए प्यारे चांद मुझे मत करना उदास

हैप्पी करवा चौथ 2025 6. आज का दिन है बड़ा खास

आप के आने की है आस

थोड़ी भूख और थोड़ी प्यास

आप नहीं है पास, लेकिन हर पल है आपका एहसास

करवा चौथ की बधाई 2025 7. हर जीवन में मिले आपका साथ

इसी जोड़े में हर जीवन मिले

कोई और तमन्ना ना हो मेरी

जब भी आपको याद करूं

आप मेरे पास मिलें

करवा चौथ की बधाई 2025 8. जब तक न देखें पति आपका चेहरा

ना सफल होगा ये पुण्य व्रत हमारा

जल्दी से आओ और अपनी प्यारी शक्ल दिखाओ

कर दो करवा चौथ का व्रत सफल हमारा

हैप्पी करवा चौथ 2025 9. अगर मैं रुठ जाऊं तो तुम मुझे मनाना

कुछ न कहना बस सीने से लगाना

Happy Karwa Chauth 2025 10. करवा चौथ व्रत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं