Karwa Chauth Wishes 2024: ‘सलामत रहे आपका सुहाग’, इन प्यार भरे मैसेज से भेजें करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

Karwa Chauth Wishes and SMS for Husband and Wife 2024: करवा चौथ का व्रत 20 अक्तूबर 2024, रविवार को रखा जाएगा। कार्तिक मास के कृ्ष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस खास दिन की पति-पत्नी एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। आप भी इन खास व प्यार भरे मैसेज से भेजें करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं-