करवा चौथ व्रत में करवे और आटे का दीपक का खास महत्व, पूजा में जरूर रखें
करवा चौथ की पूजा में मिट्टी के करवे और आटे के दीपक का खास महत्व है। आइए जानें इसके बारे में,
इस बार करवा चौथ पर बलियान योग है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे।आपको बता दें कि करवा चौथ से पहले 17 दिन से शुक्र अस्त थे, अब एक दिन पहले आज उदय हो गए हैं। शुक्र चंद्रोदय से पहले उदय हो जाएंगे। भद्रा भी इस दिन नहीं रहेगी। पहले करवा चौथ के व्रत का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ है कि मिट्टी का बना बर्तन। हरतालिका तीज का व्रत करवा चौथ से अधिक कठिन होता है, इसे पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। कहा जाता है कि जो हरतालिका तीज का व्रत करके भगवान शिवकी अराधना करेंगी, उनके पति की आयु लंबी होती है। उसी तरह इस दिन असुर से रक्षा के लिए ब्रह्माजी जी ने कहा था कि सभी देवगणों की पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए कार्तिक मास की चतर्थी का व्र त करें तो उनके उम्र लंबी होगी। इस व्रत में गणेश जी की पूजा होती है। करवा और आटे के दीपक के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। दीपक में सभी संकट दूर होता है। इसलिए इस दिन आटे का दीपक जलाएं। अगर आटे की दीपक को बनाते समय इसमें हल्दी भी मिला लें तो भी इसे शुभ कहा जाता है। इसलिए करवे के ऊपर आटे का दीपक रखना चाहिए, मिट्टी का नहीं, इससे पति पत्नी में प्यार बढता है। इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु के मंदिरों में भी आटे का दीपक जलाकर आना चाहिए।
मलमास में नहीं शुरु करते हैं कोई नया व्रत
जिस साल अधिकमास लगता है या मलमास लगता है तो उस साल कोई नया व्रत नहीं शुरू किया जाता है। इसलिए अगर आप चाहे कि नवरात्र के व्रत शुरू करना चाह रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ऐसे में करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकते हैं, अगर आप छोड़ना चाहती हैं तो छोड़ दें, अगर रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं। चंद्रमा का दर्शन करने के बाद व्रत समाप्त करती हैं।
गणेशजी की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें दूर्वा भी अर्पित करें, तुलसी अर्पित ना करें
पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाएं गुरुवार को करवा चौथ का व्रत करेंगी। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान गणेश और रोहिणी की पूजा-अर्चना करेंगी। गणपति पूजन में तुलसी की जगह दूर्वा और बेलपत्र अर्पित करें, उन्हें तुलसी अर्पित ना करें। कार्तिक कृष्ण चौथ व्रत को संकष्टी गणेश चौथ व्रत भी कहते हैं। इस व्रत के प्रधान देवता श्री गणेश हैं। पूजन के बाद उड़द और घी से होम करने का विधान है। व्रती महिलाएं पूजन में गणपति को लड्डु का भोग लगाएं। गणपति पूजन में तुलसी का प्रयोग ठीक नहीं है, जबकि दूब (घास) और बेलपत्र गणेश पर जरूर चढ़ाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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