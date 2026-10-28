करवा चौथ व्रत रखने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, एक छोटी सी गलती न पड़ जाए भारी

करवा चौथ 2026 पर व्रत रखने वाली महिलाएं सरगी खाने से लेकर चंद्रमा की पूजा और व्रत खोलने तक किन बातों का ध्यान रखें? जानें पूजा की थाली तैयार करने, कपड़ों के रंग से जुड़ी मान्यताओं, चांद दिखाई न देने पर क्या करने और व्रत के दौरान सेहत का ख्याल रखने के जरूरी नियम।

Karwa Chauth Vrat Rakhne Se Pehle Jaan Lein Ye Zaroori Niyam, Kahin Aap Bhi To Nahi Kar Rahe Ye Galti?

करवाचौथ पर व्रत रखने वाली महिलाओं को सरगी से लेकर चांद की पूजा तक कई बातों का ध्यान रखना होता है। सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने के बाद व्रत शुरू होता है। फिर शाम को पूजा की तैयारी होती है और रात में चांद निकलने का इंतजार किया जाता है। इस बीच कुछ छोटी-छोटी बातों को लेकर भी असमंजस रहता है। क्या करवाचौथ पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए? पूजा के समय कोई सामान छूट जाए तो क्या करें? चांद दिखाई न दे तो व्रत कैसे खोलें? अगर आप भी करवाचौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो इन बातों को पहले ही जान लें।

करवाचौथ पर क्या करना चाहिए? करवाचौथ का व्रत रखने से पहले कुछ तैयारियां कर लेना बेहतर रहता है। इससे सुबह से लेकर शाम की पूजा तक जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती।

सूर्योदय से पहले खा लें सरगी करवाचौथ पर सरगी खाने की परंपरा है। आमतौर पर सास अपनी बहू को सरगी देती हैं। इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और दूसरी खाने-पीने की चीजें रखी जाती हैं। महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं। इसके बाद व्रत शुरू होता है।

सरगी में ऐसी चीजें रखें, जिनसे शरीर को ऊर्जा मिले। फल, दूध, दही और सूखे मेवे शामिल किए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा नमकीन या तला-भुना खाने से प्यास बढ़ सकती है। सरगी खाने का समय अपने शहर के सूर्योदय के अनुसार तय करें।

पूजा की थाली पहले से तैयार कर लें करवाचौथ की शाम पूजा के समय सामान ढूंढने की परेशानी न हो, इसलिए थाली पहले ही तैयार कर लें। इसमें करवा, दीपक, रोली, अक्षत, फूल, धूप, मिठाई और जल का पात्र रख सकती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए भी पानी तैयार रखें।

पूजा में छलनी और व्रत कथा की पुस्तक भी काम आती है। परिवार में जिस तरह पूजा करने की परंपरा है, उसके हिसाब से दूसरी सामग्री रख लें।

शाम को करें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करवाचौथ पर शाम की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करने की परंपरा है। पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है।

कई जगह महिलाएं एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं। इसके बाद चंद्रमा के निकलने का इंतजार किया जाता है। पूजा का मुहूर्त अपने शहर के पंचांग के अनुसार देख लें।

चांद को अर्घ्य देने के बाद खोलें व्रत करवाचौथ पर चंद्रमा के दर्शन के बाद पूजा और अर्घ्य देने की परंपरा है। कई परिवारों में महिलाएं छलनी से पहले चांद और फिर पति का चेहरा देखती हैं। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला जाता है।

करवाचौथ पर क्या नहीं करना चाहिए? व्रत की तैयारियों के साथ कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। खासकर पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं को इन नियमों और प्रचलित मान्यताओं के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए।

व्रत के दौरान सेहत को नजरअंदाज न करें करवाचौथ पर कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इसमें पूरे दिन पानी भी नहीं पिया जाता। लेकिन लंबे समय तक भूखे-प्यासे रहना हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है।

मधुमेह या दूसरी बीमारियों से जूझ रही महिलाओं, नियमित दवा लेने वालों और गर्भवती महिलाओं को व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। चक्कर आने, बहुत कमजोरी महसूस होने या बेहोशी जैसी परेशानी होने पर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।

पूजा की तैयारी आखिरी समय पर न छोड़ें करवाचौथ पर पूजा की थाली, करवा, दीपक और दूसरी सामग्री पहले से तैयार रखें। व्रत कथा की पुस्तक भी पास में रख लें। इससे शाम को पूजा के समय जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी।

अगर कोई सामान छूट जाए, तो घबराने के बजाय परिवार की परंपरा के अनुसार पूजा पूरी करें। किसी एक वस्तु की कमी को लेकर अनावश्यक तनाव न लें।

कपड़ों के रंग को लेकर भ्रम में न रहें करवाचौथ पर लाल, गुलाबी, हरे और मरून रंग के कपड़े पहनने की परंपरा कई परिवारों में है। इन्हें शुभता और सुहाग से जोड़कर देखा जाता है। कुछ परिवारों में काले या सफेद रंग के कपड़ों को लेकर भी मान्यताएं हैं।

हालांकि, सभी जगह एक जैसे नियम नहीं हैं। इसलिए किसी रंग को हर परिवार के लिए अनिवार्य रूप से वर्जित बताना सही नहीं होगा। अपने घर की परंपरा और पसंद के अनुसार कपड़े चुन सकती हैं।

चांद निकलने में देरी हो तो जल्दबाजी न करें करवाचौथ पर चांद निकलने का इंतजार किया जाता है। लेकिन बादल या मौसम की वजह से कई बार चंद्रमा दिखाई देने में देर हो सकती है।

ऐसी स्थिति में अपने शहर का चंद्रोदय समय जांचें और परिवार की परंपरा के अनुसार पूजा करें। पंचांग में दिया गया चंद्रोदय का समय और चांद का आंखों से दिखाई देना अलग-अलग हो सकता है।

करवाचौथ पर चांद दिखाई न दे तो क्या करें? करवाचौथ के दिन मौसम खराब होने या आसमान में बादल छाने के कारण चांद दिखाई नहीं देता, तो व्रत रखने वाली महिलाओं को परेशानी होती है। ऐसे में सबसे पहले अपने शहर के चंद्रोदय का समय देखना चाहिए।

अगर निर्धारित समय पर चांद नजर नहीं आता, तो कुछ देर इंतजार किया जा सकता है। इसके बाद परिवार की परंपरा और स्थानीय धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा करने के बारे में जानकार पंडित से सलाह लें।

क्या पति भी रख सकते हैं करवाचौथ का व्रत? हां, पति भी अपनी इच्छा और आस्था के अनुसार पत्नी के साथ करवाचौथ का व्रत रख सकते हैं। कई दंपती एक-दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए साथ में उपवास रखते हैं। परंपरागत रूप से यह व्रत महिलाओं से जुड़ा रहा है, लेकिन आज कई परिवारों में पति-पत्नी दोनों व्रत रखते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत आस्था और आपसी सहमति पर निर्भर करता है।

करवाचौथ पर व्रत खोलते समय रखें ध्यान दिनभर व्रत रखने के बाद एकदम भारी भोजन करने से बचना चाहिए। पहले पानी पिएं और फिर हल्का भोजन करें। फल, सूप या खिचड़ी जैसे विकल्प लिए जा सकते हैं। यदि पूरे दिन भूखे-प्यासे रहने के कारण कमजोरी महसूस हो रही है, तो आराम करें। शरीर की परेशानी को नजरअंदाज न करें।