Karwa Chauth Vrat : 10 अक्टूबर को करवा चौथ, जानें शुभ मुहूर्त, महत्व और चांद निकलने का समय
Karwa Chauth Vrat : सनातन परंपरा में करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। सालभर इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला यानी बिना पानी पिए व्रत रखती हैं और रात को चांद निकलने के बाद पूजा करके व्रत खोलती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से पति की लंबी उम्र मिलती है और दांपत्य जीवन सुखी रहता है। करवा चौथ का व्रत खासतौर पर माता करवा और भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और चंद्र देव की भी पूजा करने की परंपरा है। व्रत पूरा होने पर महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य यानी जल अर्पित करती हैं। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का समापन करती हैं। मान्यता है कि चंद्र देव की पूजा करने से शादीशुदा जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है।
करवा चौथ 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त
वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 बजे शुरू होगी और 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे खत्म होगी। उदायतिथि के अनुसार करवा चौथ व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा।
चंद्रोदय का समय दिल्ली में रात 7:42 बजे है। देश के विभिन्न हिस्सों में चंद्रोदय का समय अलग-अलग होता है।
पूजा का शुभ समय शाम 5:16 बजे से 6:29 बजे तक रहेगा।
करवा चौथ का महत्व
मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत पूरे विधि-विधान से करने पर पति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत पति-पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाता है और घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है। इसे अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है।
सरगी की परंपरा
करवा चौथ की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में "सरगी" से होती है। सरगी खाने की परंपरा बहुत पुरानी है, जिसे मां पार्वती ने शुरू किया था। आज भी सास अपनी बहू को सूर्योदय से पहले सरगी देती हैं। इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और कई तरह के व्यंजन शामिल होते हैं।