करवा चौथ 2026: इन 5 गलतियों से टूट सकता है व्रत, भूल होने पर करें ये काम
Karwa Chauth Vrat 2026 Rules Mistakes : 29 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाए। जानिए इस दौरान किन गलतियों को करने से बचना है। साथ ही पढ़ें अगर भूल से व्रत टूट जाए तो क्या करना है?
करवा चौथ से कई दिन पहले ही सुहागिन महिलाएं इसकी तैयारियों में जुट जाती हैं। पूजा की थाली और कपड़ों से लेकर हर एक चीज की खास तैयारी की जाती है। इस खास दिन पर महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। चांद के निकलने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। इस व्रत से जुड़ी कुछ पुरानी खास परंपराएं और नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी होता है। कई बार जाने-अनजाने में लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे करवा चौथ का व्रत टूटा मानते हैं।
करवा चौथ पर क्या नहीं करना चाहिए?
करवा चौथ का व्रत अगर आप इस साल रख रही हैं तो जानें इस दिन किन चीजों को करने से बचना चाहिए? तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस व्रत को रखने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है?
1. सूर्योदय के बाद सरगी नहीं खानी है
करवा चौथ का व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सरगी खाने से होती है। ऐसे में समय पर उठना चाहिए ताकि सूर्योदय से पहले परंपरा के अनुसार ये काम हो जाए। नियम के हिसाब से सरगी बहू को अपनी सास से मिलती है। अगर सही समय पर सरगी ना खाई जाए तो व्रत के नियम इससे ही प्रभावित हो जाएंगे। सरगी खाने के बाद और व्रत खोलने के बीच ना पानी पीना होता है और ना ही कुछ खाना है।
2. लड़ाई झगड़े से दूर रहना है
करवा चौथ का संबंध बस पूजा पाठ से नहीं है बल्कि इसे मन की शांति से भी जोड़कक देख सकते हैं। इस दिन कोशिश करें कि घर का माहौल खुशनुमा हो। अगर किसी की कही बात से दिल दुख जाए तो नजरअंदाज करें। तुरंत किसी भी बात का रिएक्शन ना दें। शांत रहें। गुस्से में कही गई बात बड़ा रूप ले सकती है। करवा चौथ पर नियमों का पालन करने के साथ-साथ घर परिवार में खुशियों का माहौल भी रखना उतना ही जरूरी है।
3. कपड़ों के रंग को लेकर रहें सतर्क
करवा चौथ के दिन काले रंग के कपड़े को पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग से भी दूरी बनाएं। इन रंगों को करवा चौथ के दिन पहनना शुभ नहीं माना जाता है। इस व्रत में लाल, मैरून, पीला या फिर गुलाबी रंग के कपड़े को पहनना शुभ माना जाता है।
4. करवा चौथ की कथा ना छोड़ें
करवा चौथ की पूजा में कथा को पढ़ने का विशेष महत्व है। पूजा समय से शुरू करें और इसकी कथा को सुनने या फिर पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। हड़बड़ी में इसे मिस ना करें। कथा के बिना करवा चौथ की पूजा और व्रत अधूरा ही माना जाएगा। ऐसे में परंपरा और नियम के हिसाब से सही समय पर करवा चौथ की कथा जरूर पढ़ें।
5. गलत तरीके से ना खोलें करवा चौथ व्रत
करवा चौथ की रात चांद निकलने के बाद कई बार हड़बड़ी में लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान गलतियां हो सकती है। शांत मन से पूजा करें। चांद निकलने का समय पहले से देख लें। पति को देखकर व्रत खोलें और विधि-विधान से पूजा करके कथा सुनते हुए व्रत के सारी विधि पूरी करें। किसी भी एक चीज को मिस करना व्रत के नियम को प्रभावित करेगा।
करवा चौथ व्रत टूटने पर क्या करें?
अगर जाने-अनजाने में भी आपसे व्रत टूट जाता है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। पूरी श्रद्धा से पूजा करें। सारी विधि पूरी करें। पूजा के समय भगवान से माफी मांगें। यहां पर ये भी ध्यान दें कि हर एक परिवार में कुछ नियम अलग भी हो सकते हैं। अपनी परंपरा के अनुसार चीजों को मन से निभाएं। बस जरूरी ये है कि आप खुश होकर इस व्रत को पूरा करें और आसपास का माहौल अच्छा बना रहे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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