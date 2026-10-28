Karwa chauth vrat Katha in hindi (करवा चौथ व्रत कथा): वीरावती और 7 भाईयों की संपूर्ण कथा यहां पढ़ें

karwa chauth vrat katha : करवा चौथ के व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन व्रत के दिन दोपहर में या शाम को कथा पढ़ते हैं। इस कथा के बिना अधूरा है व्रत। यहां पढ़ें व्रत की संपूर्ण कथा

करवा चौथ का व्रत गुरुवार 29 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए निर्जला व्रत करती हैं। करवा चौथ में खास तौर पर गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। लेकिन इसके बीच में पूजन और कथा को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कथा खुद पढनी चाहिए या किसी से पढवाएं और कथा के समय हाथ में क्या रखें। इन बातों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कथा के बाद करवा चौथ का व्रत संपन्न माना जाता है। यह व्रत गणेश जी और पार्वती जी का होता है, इसलिए इस व्रत में गणेश जी की कथा भी पढ़ते हैं। इसके अलावा वीरावती की कथा भी पढ़ी

करवा चौथ व्रत की कहानी खाली हाथ ना सुनें आपको किसी ब्राह्मण या ब्रह्माणी से इस कथा को सुनना चाहिए, इस कथा को सुनने के बाद उसे पैसे जरूर दें, तभी कथा का फल मिलता है। इस दिन व्रत रखने के बाद तैयार होकर पूजा की तैयारी कर लें। इसके लिए एक चौकी बिछाकर उस पर करवा माता की फोटो लगाएं। उसके बाद दो करवे रखें। एक करवे में गेहूं और पैसे और दूसरे करवे में पानी भरकर रखें। इसके ऊपर एक दीपक भी घी पर भरकर रखें और इस पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद ही चावल, गुड़, मिष्ठान आदि से गणपति की पूजा करें। मां पार्वती से सुहाग लें और उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद 13 बिंदी और 13 गेंहू के दानें लें। कथा संपन्न होने के बाद इन दानों को हाथ में ले लें। खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा के बाद करवे के पानी में ये गेहूं के दाने रख लें। इसके बाद इसी पानी से अर्घ्य दें। जो भी कथा सुनाएं उसे ये दाने और पैसे भी दे सकते हैं।

करवा चौथ व्रत पर वीरावती की कहानी करवा चौथ व्रत कथा एक साहूकार के एक पुत्री और सात पुत्र थे। कन्या का नाम वीरावती था। एक दिन वीरावती करवा चौथ पर अपने मायके आई हुई थी। घर पर करवा चौथ के कारण साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा था। साहूकार की बेटी अपने भाईयों की बड़ी लाडली थी। रात को साहूकार के बेटे भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन ने कहा कि भाई अभी चन्द्रमा नहीं निकला है, उसके आने पर ही चांद देखकर व्रत खोलूंगी। भाईओं से देखा ना गया। उन्होंने एक उपाय सोचा जिससे उनकी बहन खाना खा ले। उन्होंने एक पहाड़ी के पास रोशनी करके झलनी लगाकर ऐसे दिखाया जैसे चांद निकल गया हो। और बहन से बोले बहन अब चन्द्रमा निकल आया है। तुम भोजन कर लो और अर्घ्य दे लो। बहन भाईयों की बातों में आ गई और अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चन्द्रमा को अर्घ्य दे लो,लेकिन वो भाईयों के झूठ को समझ गईं। उन्होंने कहा कि अभी चन्द्रमा नहीं निकला है। तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। लेकिन वीरावती को अपने भाईयों पर भरोसा था, तो उसने अर्घ्य देकर पूजा कर ली। बस इसके बाद क्या था। जैसे बी भोजन करने बैठी-पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। जिसकी वजह से वीरावती बिलख बिलखकर रोने लगी। दरअसल व्रत भंग होने से गणेश जी, मां पार्वती और करवा माता नाराज हो गईं थीं। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वीरावती ने पति को वापस लाने की ठान ली। वो सच्चे मन से हर महीने मां पार्वती, करवा माता और गणेश जी का व्रत और पूजन करने लगी। अगले साल जब कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि आई तो वीरावती ने व्रत रखा। इस दिन गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने कहा कि उसके पति को जीवनदान दें, करवा माता और मां पार्वती की कृपा से जैसा पहले था, सब वैसा हो गया और वीरावती का पति जीवित हो गया। माता ने उसे वरदान दिया। तभी से सभी सुहागन इस दिन करवा चौथ का व्रत करती हैं और करवा माती की पूजा करती हैं। है माता जैसा आपने वीरावती के सुहाग की रक्षा की वैसे सभी के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अमर रखना। इस प्रकार जो कोई छल-कपट से रहित श्रद्धाभक्तिपूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा, वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा।

व्रत के शुरू होने से पहले पढ़ें गणेश जी की कथा एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी, वो आंखों से देख नहीं सकती थी। नगर में वो अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। वो गणेश जी की भक्त थी। एक दिन वो गणेश जी का पूजन कर रही थी, कि गणेश जी उसके पूजन से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे दर्शन दिए। उन्होंने बुढ़िया माई से कहा । माता मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो सो मांग सकती हो। बुढ़िया बड़े धर्म संकट में पड़ गई कि आखिर वो गणेश जी से क्या मांगे। उसने बेटे और बहू से पूछा क्या मांगू। बेचे ने धन और बहू ने पोता मांगने के लिए कहा। पड़ोसन से बुढ़िया माई ने पूछा तो पड़ोसन ने बोला तू तो अपनी आंखे मांग ले, धन और पोते का क्या करेगी जब देख ही नहीं पाएगी। इससे तेरे कुछ दिन आराम से कटेंगे। इस पर बुढ़ियां माई ने बहुत सोचा। उसने गणेश से जी अगले दिन बोला- भगवान आप मुझे नौ करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, और मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊं और अंत में मुझे मोक्ष मिले। भगवान गणेश ने तथास्तु बोला और कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बुढ़िया माई को भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ मिला। हे भगवान जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सभी को देना।