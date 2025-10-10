karwa chauth vrat chandrama ko arghy kaise de aaj chand kab niklega moon rise time today करवा चौथ व्रत में चांद को अर्घ्य देते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें आपके शहर में कब निकलेगा चांद, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
करवा चौथ व्रत में चांद को अर्घ्य देते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें आपके शहर में कब निकलेगा चांद

करवा चौथ हिन्दू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख-समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में सबसे खास होता है चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देना।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 05:51 PM
करवा चौथ हिन्दू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख-समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में सबसे खास होता है चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देना। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का दर्शन और अर्घ्य पति की लंबी उम्र, खुशहाली और वैवाहिक सुख की कामना पूरी करता है। करवा चौथ का व्रत हर साल भक्ति और प्रेम के साथ मनाया जाता है। यह पति-पत्नी के बीच विश्वास और स्नेह का प्रतीक है।

करवा चौथ 2025 चंद्र उदय और पारण समय

चंद्रोदय: रात 08:14 बजे

व्रत का पारण: चंद्रमा को अर्घ्य देने के तुरंत बाद

चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि

पूजा की थाली में लोटा (जल से भरा), करवा, छलनी, रोली, अक्षत, मिठाई और दीपक रखें।

लोटे के जल में कच्चा दूध, अक्षत, सफेद चंदन और फूल डालें।

हाथ जोड़कर चंद्रमा को प्रणाम करें।

छलनी में जलता दीपक रखें और उसी से चंद्रमा का दर्शन करें।

जल की धारा बनाकर धीरे-धीरे चंद्रमा को अर्घ्य दें।

इस दौरान पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख की कामना करें।

अर्घ्य देते समय मंत्रों का जाप करें, जैसे:

“ॐ सों सोमाय नमः”

“दधि-शंख-तुषाराभं क्षीरोदार्णव-सम्भवम्। नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुट-भूषणम्।”

इन बातों का रखें ध्यान-

अर्घ्य देने के बाद उसी छलनी से पति का चेहरा देखें। चंद्रमा को अर्घ्य देने और पति का चेहरा देखने से पहले किसी भी प्रकार का जल या अन्न ग्रहण न करें।

करवा चौथ पूजा मंत्र

ऊँ ऐं क्लीं सोमाय नमः।

ऊँ श्रां श्रीं श्रौं चन्द्रमसे नमः।

ऊँ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नमः।

ॐ दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवम। नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुट-भूषणम्।

ॐ भूर्भुवः स्वः अमृतांगाय विदमहे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात।

देश के विभिन्न शहरों में चांद निकलने का समय-

दिल्ली 8:13 PM

मुंबई 8:56 PM

कोलकाता 7:42 PM

बेंगलुरु 8:50 PM

लखनऊ 7:53 PM

जयपुर 7:44 PM

अहमदाबाद 8:05 PM

पटना 7:45 PM

चंडीगढ़ 8:04 PM

भोपाल 7:50 PM

लुधियाना 8:05 PM

कानपुर 7:50 PM

वाराणसी 7:50 PM

आगरा 7:50 PM

इंदौर 7:50 PM

कोटा 7:55 PM

गुवाहाटी 7:35 PM

रांची 7:40 PM

सूरत 8:05 PM

पुणे 8:05 PM

नागपुर 7:58 PM

विशाखापट्टनम 8:05 PM

मदुरै 8:05 PM

त्रिवेंद्रम 8:05 PM

भुवनेश्वर 7:50 PM

पटियाला 8:05 PM

मेरठ 7:50 PM

देहरादून 7:50 PM

शिमला 7:50 PM

ग्वालियर 7:50 PM

जोधपुर 7:50 PM

अजमेर 7:50 PM

बरेली 7:50 PM

अलाहाबाद 7:50 PM

अमृतसर 8:05 PM

बंगलुरु 8:50 PM

चेन्नई 8:05 PM

हैदराबाद 8:05 PM

कोच्चि 8:05 PM

मदुरै 8:05 PM

तिरुचिरापल्ली 8:05 PM

कांचीग्राम 8:05 PM

बंगलुरु 8:50 PM

कर्नूल 8:05 PM

विजयवाड़ा 8:05 PM

काकीनाडा 8:05 PM

वारंगल 8:05 PM

तिरुपति 8:05 PM

कडप्पा 8:05 PM

