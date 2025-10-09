कल सुबह 6 बजकर 31 मिनट से शुरू होगा करवा चौथ व्रत, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और चांद निकलने का समय

करवा चौथ 2025 का पर्व शुक्रवार, 10 अक्टूबर को है। यह विशेष त्योहार भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्व रखता है। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करके व्रत प्रारंभ करती हैं और पूरी दिनचर्या के दौरान भोजन और जल का त्याग करती हैं। व्रति महिलाएं पूरे दिन अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति बनाए रखती हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करती हैं। शाम के समय चांद के दर्शन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा की जाने वाली पूजा, कथा और छलनी से चांद देखने की परंपरा इस त्योहार को और भी खास बनाती है। करवा चौथ केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि पति-पत्नी के प्रेम और परिवारिक बंधनों का प्रतीक भी है।