karwa chauth moonrise time: यूएस में कब निकलेगा चांद, जानें कैसे करें पूजा

US moonrise time today :शुक्रवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी पर करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। भारत और अमेरिका में शुक्रवार 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिनें अपने अखंड सुहाग के लिए निर्जला व्रत रखती हैं।

शुक्रवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी परकरवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। भारत और अमेरिका में शुक्रवार 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिनें अपने अखंड सुहाग के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन व्रत रहने के बाद महिलाएं पूजा-अर्चना कर पति की लंबी उम्र की कामना करेंगी। रात को वे चंद्रोदय उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती है। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो हम आपको पूजा की विधि और चांद निकलने का समय बता देते है।

सबसे पहले दोपहर में करवा चौथ की कथा पढ़ी जाती है। कथा पढ़ने से पहले शिव परिवार और गणेश जी की पूजा की जाती है। कथा के बाद आरती की जाती है। पूजा में सास का बायना रखना जरूरी होता है। विधि अनुसार महिलाएं अपनी सास को बायना देती हैं जिसमें फल, मिठाई, वस्त्र, धन, श्रृंगार का सामान आदि होता है। इसे पूजा के समय रखें और फिर चांद निकलने के बाद पूजा करने पर सास को दे दें। अगर सास नहीं है, तो जेठानी या किसी बड़ी महिला को भी बायना दे सकते हैं। इसके अलावा इस दिन पीली मिट्टी से गौरा बनाई जाती है और उन पर सिंदूर चढ़ाकर वही सिंदूर अपनी मांग में लगाया जाता है। इसे सुहाग मांगना कहते हैं। पूजा में दो करवे रखते हैं, इन करवों को पूजा के बाद पांच बार बदलते हैं। फिर शाम को चंद्रमा को इन्ही करवों से अर्घ्य दिया जाता है। गणेश जी को मीठे करवे भी चढ़ाए जाते हैं।

अगर आप अमेरिका में रहकर करवा चौथ मना रहे हैं तो आपको बता दें कि वहां चांद अलग-अलग समय पर निकलेगा। न्यूयार्क में चांद 8.29 मिनट पर निकलेगा। इसके अलावा वाशिंगटन में चांद करीब 8.9 मिनट पर निकलेगा। शिकागो में चांद 8.21 मिनट पर निकलेगा। लॉस एजिंल्स में चांद 8.58 मिनट पर चांद निकलेगा। सिएटल में चांद 8.16 मिनट पर निकलेगा। अटलांटा में टांद 9.38 मिनट पर निकलेगा।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan