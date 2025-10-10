karwa chauth say this 4 line chandradev mantra and stuti while doing arghya today करवा चौथ: चांद को अर्घ्य देते समय बोलें ये 4 लाइन, शादीशुदा जिंदगी से दूर होगा तनाव, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़karwa chauth say this 4 line chandradev mantra and stuti while doing arghya today

करवा चौथ: चांद को अर्घ्य देते समय बोलें ये 4 लाइन, शादीशुदा जिंदगी से दूर होगा तनाव

Karwa Chauth Arghya Mantra: करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना अधूरा माना जाता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो जान लें कि चंद्रदेव को अर्घ्य देते वक्त कौन सा मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 01:27 PM
करवा चौथ: चांद को अर्घ्य देते समय बोलें ये 4 लाइन, शादीशुदा जिंदगी से दूर होगा तनाव

Karwa Chauth Arghya Mantra in Hindi: आज 10 अक्टूबर को करवा चौथ है। सुहागिनों के लिए ये व्रत बहुत ही खास होता है। प्रेम और समर्पण के प्रतीक इस व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सरगी लेने के साथ होती है। रात में गौरी-शंकर और गणेश के साथ-साथ करवा माता की पूजा की जाती है। चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। जो नवविवाहिता पहली बार इस व्रत को रखने वाली हैं, वो तैयारी से लेकर पूजा को सही से करने का प्रेशर ले लेती हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा के अर्घ्य के बिना अधूरा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि अर्घ्य के वक्त क्या करना चाहिए? ऐसे कौन से मंत्र हैं, जिनके उच्चारण से करवा चौथ के व्रत का फल दोगुना मिलता है?

चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त पढ़ें ये 2 मंत्र

चंद्रदेव मंत्र

ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः

ॐ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नमः

चंद्र स्तुति

ऊँ दधि-शंख-तुषाराभं क्षीरोदार्णव-सम्भवम्।

नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुट-भूषणम्॥

ऐसे दें चंद्रमा को अर्घ्य

करवा चौथ की रात माता करवा की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। इसके बाद करवा चौथ की कथा का पाठ करें या फिर सुनें। पूजा करते ही करवा चौथ की पूजा थाली से ही चंद्रमा की आरती उतारें। इसके बाद छन्नी में अंदर की तरफ दीए को रखकर चंद्रमा के दर्शन करें। इसके बाद आप चंद्रदेव के मंत्र और स्तुति का जाप करें। इस मंत्र के उच्चारण से सुख-समृद्धि मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है।

मंत्र जाप के बाद करें ये काम

इसके जाप के साथ चंद्रदेव से पति के लंबी उम्र की दुआ मांग लीजिए। तुरंत बाद चंद्रदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद जिस छन्नी से चंद्रमा को देखा गया है, उसी से पति का चेहरा भी देखें। इसके बाद पति के हाथों जल पीकर व्रत खोल लें। बता दें कि आज यानी 10 अक्टूबर 2025 को चंद्रोदय का समय 08:13 बजे हैं। अलग-अलग राज्यों और शहरों में ये समय अलग होगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)