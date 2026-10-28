पूरे दिन व्याप्त चतुर्थी तिथि पर इस बार भद्रा मुक्त व गुरुवारीय होने से करवा चौथ का व्रत अत्यंत शुभ है। इस साल करवा चौथ के दिन 2 घंटे से भी कम समय का पूजा का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। जानें करवा फेरने से लेकर पूजा की संपूर्ण विधि-

इस साल सुहाग का त्योहार गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। पति की सलामती के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। हर साल कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल कार्तिक कृष्ण, चतुर्थी तिथि 28 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि में 1बजकर 06 मिनट से शुरू होगी। चतुर्थी तिथि का समापन 29 अक्टूबर 2026 की रात 10 बजकर 06 मिनट तक रहेगी। इस साल करवा चौथ पर सबसे खास बात यह है कि इस पर्व पर रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र का संयोग रहेगा। वृषभ और रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा दिन का महत्व बढ़ाएंगे। पूरे दिन व्याप्त चतुर्थी तिथि पर इस बार भद्रा मुक्त व गुरुवारीय होने से करवा चौथ का व्रत अत्यंत शुभ प्रभाव वाला है। इस साल करवा चौथ के दिन 2 घंटे से भी कम समय का पूजा का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे करवा चौथ पर पूजा कब शुरू की जाएगी। उदया तिथि में 29 अक्टूबर के दिन व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ में करवे से पूजा की जाती है। आगे पढ़ें करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, करवा चौथ में करवा फेरने की विधि, क्या भरें से लेकर स्टेपवाइज संपूर्ण विधि-

कैसे करें करवा चौथ की पूजा? 1 घंटे 17 मिनट का मुहूर्त, करवा कहां रखें और कैसे फेरें श्रीगणेश की पूजा का विशेष महत्व करवा चौथ के व्रत में शिव परिवार और चतुर्थी स्वरुप करवा का पूजन की जाती है। इस व्रत में विशेष रूप से श्री गणेश जी की आराधना होती है। गणपति बप्पा को साक्षी रखकर ही व्रत का आरम्भ किया जाता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को चतुर्थी तिथि का अधिपति देव माना गया है। इसलिए चतुर्थी तिथि को गणेश जी की विशेष पूजा होती है।

करवा चौथ का व्रत कैसे शुरू करें? सबसे पहले सुबह सूर्योदय में सरगी का सेवन किया जाता है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में सरगी का सेवन कर लें। इसके बाद गणेश जी को प्रणाम कर पूजा की शुरुआत करें। मां गौरी समेत पूरे शिव परिवार की पूजा करें। इसके बाद करवा चौथ का व्रत संकल्प लें। भोग लगाकर आरती करें। इस दिन मेहंदी लगाकर सुबह और शाम की पूजा से पहले 16 शृंगार करें।

कैसे लें करवा चौथ का व्रत संकल्प? हाथ में अक्षत, और फूल लेकर मन में ध्यान करें। करवा चौथ का निर्जला व्रत रखने का संकल्प लें। अपना नाम और गोत्र का नाम लेकर व्रत रखने का संकल्प करें। इसके बाद हाथ की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दें।

कैसे करें करवा चौथ की पूजा? करवा कहां रखें और कैसे फेरें स्टेप-1 करवा चौथ मैं विशेष तौर पर संध्या पूजा की जाती है। स्नान आदि कर शाम से पहले ही गेरू से फलक पूजा स्थान पर बना लें।

स्टेप-2 फिर चावल के आटे से फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इसके बजाय आप प्रिंटेड कैलेंडर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।

स्टेप-3 पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी को प्रणाम करें।

स्टेप-4 संध्या के समय शुभ मुहूर्त में फलक के स्थान पर चौक स्थापित करें। लाल रंग का कपड़ा बिछाएं।

स्टेप-5 अब चौक पर थोड़ा सा अनाज रखकर भगवान शिव और मां पार्वती के गोद में बैठे प्रभु गणेश, करवा माता के चित्र की स्थापना करें।

स्टेप-6 कुछ लोग कलश की स्थापना भी करते हैं। मिट्टी के करवा में 7 सींक लगाएं और जल भरकर पूजा स्थान पर रखें।

स्टेप-7 बायना (भेंट) देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें।

स्टेप-8 करवा पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं।

स्टेप-9 अब भगवान श्री गणेश, मां गौरी, भगवान शिव और चंद्र देव का ध्यान कर जलाभिषेक करें। पूजा का संकल्प लें/

स्टेप- 10 धूप, चंदन, अक्षत, फूल, वस्त्र, रोली, दूर्वा से पूजा करें। और दीपक जलाएं।

स्टेप- 11 मां पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें, और भोग लगाएं।

स्टेप- 12 करवा पर बिंदी रखें और गेहूं या चावल के दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुनें।

स्टेप- 13 आरती करें। इसके बाद 7 बाद करवा फेरे।

स्टेप-14 ॐ नमः शिवायै शर्वाण्यै सौभाग्यं संतति शुभाम्‌। प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरवल्लभे॥ मंत्र का जाप करें।

स्टेप-15 चंद्रमा की पूजा कर उन्हें अर्घ्य दें।

स्टेप-16 फिर छलनी की ओट से चंद्रमा को देखें और उसके बाद अपने पति का चेहरा देखें।

स्टेप-17 इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है।

स्टेप-18 अंत में क्षमा प्रार्थना करें।

स्टेप-19 घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें।

करवा चौथ पर कितने बजे से व्रत शुरू करें? ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक करवा चौथ पर व्रत रखने का समय सुबह 06 बजकर 31 मिनट से रात 08 बजकर 17 मिनट तक रहेगा। इस साल लगभग 13 घंटे 46 मिनट के लिए करवा चौथ का व्रत महिलाएं रखेंगी।

करवा चौथ पूजा कितने बजे से शुरू करें? करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05 बजकर 38 मिनट से शुरू होगा। लगभग 1 घंटे 17 मिनट का शुभ मुहूर्त शाम 06 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। इस दौरान महिलाएं करवा चौथ की पूजा और कथा का पाठ करेंगी फिर चंद्रमा की पूजा करेंगी।

29 अक्टूबर के दिन सुबह 10 बजकर 40 मिनट से दोपहर 1 बजकर 27 मिनट के बीच चर और लाभ के शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेंगे। करवा चौथ की पूजा के लिए शाम 4 बजकर 16 मिनट से 5 बजकर 35 मिनट के बीच शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। शाम 07:15 बजे से 08:52 बजे के बीच चर चौघड़िया मुहूर्त रहेगा।

करवा चौथ पर सुबह के शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:48 बजे से 05:39 बजे तक

प्रातः सन्ध्या: सुबह 05:14 बजे से 06:31 बजे तक

शुभ - उत्तम सुबह 06:31 बजे से 07:54 ए एम

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:42 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक

करवा चौथ पर दोपहर के शुभ मुहूर्त विजय मुहूर्त: दोपहर 01:56 बजे से दोपहर 02:40 बजे तक

करवा चौथ पर शाम के शुभ मुहूर्त गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:38 बजे से 06:04 बजे तक

सायाह्न सन्ध्या: शाम 05:38 बजे से 06:56 बजे तक

करवा चौथ पर रात के शुभ मुहूर्त निशिता मुहूर्त: रात 11:39 बजे से 12:31 बजे तक, 30 अक्टूबर