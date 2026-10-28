कल 4 राशियों पर खुशियों की बारिश, करवा चौथ पर बुध, राहु, केतु, शनि शुक्र वक्री से धन लाभ
Karwa Chauth Rashifal 2026 : 29 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन 5 ग्रहों की वक्री चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। कुछ राशियों को ग्रहों की चाल से जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्या आप भी रहेंगे लकी-
Karwa Chauth Rashifal 2026, करवा चौथ का राशिफल : इस साल करवा चौथ पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है। इस साल 29 अक्टूबर के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन शनि, बुध, केतु, राहु और धन के दाता शुक्र की चाल इस बार बेहद स्पेशल मानी जा रही है। 5 ग्रह करवा चौथ पर उलटी चाल चल रहे हैं। शुक्र और बुध तुला राशि में बैठे हुए हैं। शनि मीन राशि में हैं। केतु सिंह राशि में और राहु शनि की कुंभ राशि में वक्री चाल चल रहे हैं। करवा चौथ के दिन 5 ग्रहों की वक्री चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशियों को ग्रहों की चाल से जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। आइए पंडित जी से जानते हैं करवा चौथ के दिन 5 ग्रहों की वक्री चाल से किन राशियों का दिन यादगार रहने वाला है
कल 4 राशियों पर खुशियों की बारिश, करवा चौथ पर बुध, राहु, केतु, शनि शुक्र वक्री से धन लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, करवा चौथ के दिन ग्रहों की उलटी चाल लगभग पांच राशि के जातकों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। जैसा क्या आपकी राशि को मिलेगा लाभ -
कर्क राशि के जातकों के लिए करवा चौथ का दिन कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों के लिए 29 अक्टूबर का करवा चौथ का दिन फायदेमंद माना जा रहा है। आपको पैसों के मामले में लाभ हो सकता है। कुछ की जिम्मेदारी बढ़ेगी। ऑफिस में लोग आपकी मेहनत और प्रयासों की तारीफ करेंगे। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त गुजरेंगे।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करवा चौथ का दिन कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 29 अक्टूबर का करवा चौथ का दिन शुभ माना जा रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लव लाइफ में सुधार होगा। फाइनेंशियल सिचूऐशन बेहतर होगी।
धनु राशि के जातकों के लिए करवा चौथ का दिन कैसा रहेगा?
धनु राशि के जातकों के लिए 29 अक्टूबर का करवा चौथ का दिन शानदार माना जा रहा है। आपका समय शानदार रहेगा। खुश रहेंगे। लव लाइफ बढ़िया रहेगी। पैसों का आगमन होगा।
मीन राशि के जातकों के लिए करवा चौथ का दिन कैसा रहेगा?
मीन राशि के जातकों के लिए 29 अक्टूबर का करवा चौथ का दिन लाभकारी माना जा रहा है। कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। धन में वृद्धि होगी। जीवन में रोमांस बढ़ेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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