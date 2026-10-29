करवा चौथ पर पहले कथा सुनें या करें पूजा, जानें सही क्रम और व्रत खोलने का तरीका
Karwa Chauth Puja Vidhi: करवा चौथ 2026 पर पहले भगवान शिव-पार्वती की पूजा करनी चाहिए या व्रत कथा सुननी चाहिए? जानें पूजा का सही क्रम, करवा फेरने की रस्म, पूजा का शुभ मुहूर्त और चांद निकलने के बाद अर्घ्य देने की पूरी विधि।
Karwa Chauth Puja Vidhi: करवा चौथ की शाम पूजा की तैयारी के साथ महिलाओं के मन में एक सवाल भी रहता है। पहले भगवान शिव-पार्वती की पूजा करनी चाहिए या व्रत कथा सुननी चाहिए? पूजा की थाली कब सजानी है और करवा कब फेरना है? व्रत के इन नियमों का अपना पारंपरिक क्रम है। गुरुवार, 29 अक्टूबर को करवाचौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा करते समय इस क्रम को ध्यान में रख सकती हैं।
पहले करें भगवान शिव-पार्वती की पूजा या सुनें कथा?
करवा चौथ की शाम सबसे पहले पूजा की तैयारी करें। पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाकर रोली, अक्षत, फूल और मिठाई आदि अर्पित करें। माता गौरी और भगवान शिव की पूजा के बाद करवाचौथ की व्रत कथा सुनने की परंपरा है। कई जगहों पर कथा के दौरान महिलाएं करवा फेरती हैं या अपनी पूजा की थाली एक-दूसरे को देती हैं। क्षेत्र और परिवार के अनुसार इस रस्म के तरीके में अंतर हो सकता है।
करवा चौथ की पूजा का सही क्रम क्या है?
1. पूजा स्थल और थाली तैयार करें: शाम को पूजा से पहले स्थान को साफ करें। चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की तस्वीर या प्रतिमा रखें। पूजा की थाली में दीपक, रोली, अक्षत, फूल, मिठाई और करवा रखें। करवे में जल भरकर रखें।
2. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें: दीपक जलाकर पूजा शुरू करें। माता पार्वती को सिंदूर, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव और गणेश जी की पूजा भी करें। करवाचौथ में माता गौरी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है।
3. करवाचौथ की कथा सुनें: पूजा के बाद व्रत कथा सुनें या पढ़ें। कथा सुनते समय हाथ में गेहूं के दाने या अक्षत रखने की परंपरा भी कई जगह प्रचलित है। कथा के दौरान महिलाएं करवा फेरने की रस्म निभाती हैं। इसमें पूजा की थाली या करवा एक-दूसरे को देने की परंपरा भी शामिल है।
4. करवा फेरने की रस्म पूरी करें: कई परिवारों में महिलाएं समूह में बैठकर करवा या पूजा की थाली एक-दूसरे को देती हैं। इस दौरान करवाचौथ के पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं। कुछ जगहों पर करवा बदलने या बायना देने की रस्म निभाई जाती है। यह रस्म अलग-अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से होती है।
करवाचौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब है?
गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में करवाचौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 38 मिनट से 6 बजकर 56 मिनट तक है। इस दौरान पूजा और कथा की रस्में पूरी की जा सकती हैं। चंद्रमा के दर्शन का समय इससे अलग है। नई दिल्ली में चंद्रोदय रात 8 बजकर 17 मिनट पर निर्धारित है।
चांद निकलने पर सबसे पहले क्या करें?
करवा चौथ की पूजा का अंतिम चरण चंद्र दर्शन से जुड़ा है। चांद निकलने पर महिलाएं चंद्र देव को अर्घ्य देती हैं। इसके लिए करवे या लोटे में जल लेकर चंद्रमा को अर्पित किया जाता है। कई परिवारों में जल में अक्षत मिलाने की परंपरा भी है।
इसके बाद महिलाएं छलनी से चंद्रमा को देखती हैं और फिर उसी छलनी से पति का चेहरा देखती हैं। पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलने की परंपरा है। कई परिवारों में इसके बाद मिठाई खिलाई जाती है और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है।
क्या कथा सुने बिना पूजा अधूरी मानी जाती है?
करवा चौथ में व्रत कथा का विशेष महत्व है। कथा सुनने की परंपरा व्रत की धार्मिक मान्यता से जुड़ी है। इसलिए शाम की पूजा के साथ कथा भी जरूर सुनें या पढ़ें। सामान्य रूप से पहले देवी-देवताओं की पूजा, फिर कथा और करवा फेरने की रस्म तथा चंद्र दर्शन के बाद अर्घ्य और पारण का क्रम अपनाया जाता है।
करवाचौथ का मुख्य नियम यह है कि व्रत रखने वाली महिलाएं चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देने के बाद अपने यहां की परंपरा के अनुसार व्रत खोलती हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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