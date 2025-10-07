Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पूजा में न करें ये 8 गलतियां, टूट सकता है व्रत

Karwa Chauth Puja 2025: हर साल कार्तिक महीने में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रख पूजा की जाएगी। पति की अच्छी सेहत व दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव, चंद्र देव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी के साथ भगवान गणेश की पूजन किया जाता है। इस दिन कुछ चीजें करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ पर किन चीजों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए-