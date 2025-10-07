करवा चौथ पर बन रहा है अशुभ योग, इस मुहूर्त से पहले कर लें करवा चौथ की पूजा

Karwa chauth puja Muhurat: कार्तिक मास की चतुर्थी पर रखे जाने वाले करवाचौथ व्रत के दौरान इस वर्ष सिद्धि और व्याप्ति योग बनेंगे। मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव के लिए, द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ व्रत किया था। व्रत के प्रभाव से सुहागिनें अखंड सौभाग्य प्राप्त करती हैं।

व्रत पर्व का विधान करवा चौथ व्रत में सुहागिनें सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरे दिन निराजल व्रत रखती हैं। शाम को शृंगार कर प्रथमेश, चौथ माता, करवा माता का पूजन करती है। रात में चंद्रमा के उदित होने पर चलनी की ओट से उनका दर्शन कर अर्घ्य देती हैं। पति के हाथों जल ग्रहण करतीं हैं।

किस योग में नहीं करना चाहिए करवा चौथ की पूजा

सिद्धि योग के संयोग से करवाचौथ के व्रत का प्रभाव विशेष होगा। वहीं इसके बाद लगने वाला व्यतिपात योग अशुभ प्रभाव वाला है। इस योग के प्रभाव से बचाव के लिए 10 अक्तूबर की शाम 05:42 बजे से पहले पूजन के विधान पूर्ण कर लें। चंद्रोदय काल के लिए सिर्फ चंद्रपूजन और जल ग्रहण का विधान ही शेष रखें।