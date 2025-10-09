Karwa Chauth Moonrise Time 10 October 2025 chand kab niklega Karwa Chauth Moonrise Time : करवा चौथ पर कितने बजे दिखेगा चांद? यहां जानें चंद्रोदय टाइम, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Karwa Chauth Moonrise Time : करवा चौथ पर कितने बजे दिखेगा चांद? यहां जानें चंद्रोदय टाइम

करवा चौथ हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष, 2025 में करवा चौथ का व्रत शुक्रवार, 10 अक्टूबर को रखा जाएगा।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 04:17 PM
करवा चौथ हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष, 2025 में करवा चौथ का व्रत शुक्रवार, 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए निर्जला व्रत करती हैं। करवा चौथ का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन वे सूर्योदय से पहले स्नान करती हैं, सुंदर परिधान और आभूषण पहनती हैं, और घर की साफ-सफाई और सजावट पर विशेष ध्यान देती हैं। व्रत की शुरुआत प्रातः काल करवा (मिट्टी का बर्तन) सजाकर और पारंपरिक पूजा सामग्री के साथ पूजा अर्चना करके की जाती है। दिनभर महिलाएं निर्जला रहती हैं, यानी बिना पानी और भोजन के उपवास करती हैं। शाम के समय महिलाएं चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन चांद कितने बजे निकलेगा-

देश के विभिन्न हिस्सों में चांद निकलने का समय अलग-अलग होता है। आइए जानते हैं, कुछ प्रमुख शहरों में कब होगा चंद्रोदय-

दिल्ली रात 8:13 बजे

नोएडा रात 8:13 बजे

मुंबई रात 8:55 बजे

कोलकाता रात 7:41 बजे

चंडीगढ़ रात 8:08 बजे

पंजाब रात 8:10 बजे

जम्मू रात 8:11 बजे

लुधियाना रात 8:11 बजे

देहरादून रात 8:04 बजे

शिमला रात 8:06 बजे

पटना रात 7:48 बजे

लखनऊ रात 8:02 बजे

कानपुर रात 8:06 बजे

प्रयागराज रात 8:02 बजे

इंदौर रात 8:33 बजे

भोपाल रात 8:26 बजे

अहमदाबाद रात 8:47 बजे

चेन्नई रात 8:37 बजे

बंगलूरू रात 8:48 बजे

जयपुर रात 8:22 बजे

रायपुर रात 7:43 बजे

हैदराबाद रात 8:36 बजे

पुणे रात 8:52 बजे

सूरत रात 8:47 बजे

वडोदरा रात 8:47 बजे

नासिक रात 8:47 बजे

वाराणसी रात 8:02 बजे

आगरा रात 8:02 बजे

ग्वालियर रात 8:02 बजे

जोधपुर रात 8:02 बजे

उदयपुर रात 8:02 बजे

बीकानेर रात 8:02 बजे

कोटा रात 8:02 बजे

अजमेर रात 8:02 बजे

जबलपुर रात 8:02 बजे

बिलासपुर रात 8:02 बजे

रायगढ़ रात 8:02 बजे

दुर्ग रात 8:02 बजे

भिलाई रात 8:02 बजे

जमशेदपुर रात 8:02 बजे

रांची रात 8:02 बजे

बोकारो रात 8:02 बजे

धनबाद रात 8:02 बजे

हजारीबाग रात 8:02 बजे

गिरिडीह रात 8:02 बजे

दुमका रात 8:02 बजे

बोकारो स्टील सिटी रात 8:02 बजे

झरिया रात 8:02 बजे

